搶商機！一膳餐廳插旗文心秀泰展店

2018年08月16日 13:01 工商 曾麗芳

一膳秀泰文心店新增加大量肉類套餐。（圖／曾麗芳）

一膳進駐秀泰文心店，開設台中第3家分店。（圖／曾麗芳）

一膳秀泰文心店增加大量牛肉料理。（圖／曾麗芳）

中部知名餐廳「一膳」插旗秀泰生活台中文心店，除了原本就受市場喜愛的鰻魚料理外，新增大量牛肉品項，以「鰻＋牛」的雙系列主餐，搶攻秀泰影城的親子家庭客源。

一膳表示，秀泰文心分店雖位於美食街，所提供的用餐環境及服務不輸街邊獨立店；此外，秀泰文心影城有不少親子家庭客，為了滿足消費者需求，特別增加不少牛肉及少量豬、雞料理品項，提供消費者更多選擇。

除了品項多元化，堅持炭烤主食也是一膳的特色之一！一膳特別選用龍眼木與紅木兩種不同的木炭來加熱烹調料理，紅木炭有「南洋備長炭」之稱，火力旺盛且耐久，高溫可瞬間封住肉汁，保持肉質甜嫩口感；而龍眼木燃燒時所釋放的天然果木甜味，以及穩定的火力、更增添料理的香氣層次。

以主打的「牛肉桶飯」來說，主廚特選用108oz、肥瘦均勻的美國牛背脊肉，經炭火烤炙至7分熟時，刷上由蒜、薑、麥芽湯等慢火熬煮而成的醬汁，上桌前再撒上充滿童趣的秘製調味粉。

兼具牛小排油花與紐約客嚼勁的牛背脊肉，經炙燒逼出多餘油脂，口感甜嫩不膩口，而燒烤過程中釋放出的油脂，和醬汁滴落在炭上產生的煙燻香氣，更令人聞了胃口大開。

此外，一膳所引進的經典桶裝鰻魚飯四吃，此次也變化運用在「牛肉桶飯」上，包括嚐原味、加泡菜現磨山葵、配蘿蔓沖高湯、包海苔等四種吃法，不僅增添口感，更增加了不少食趣！

創立於2012年的一膳，以經典的日本關西風格「桶裝鰻魚飯四吃」與居酒屋料理，在大台中地區征服不少饕客味蕾。一膳的鰻魚特別選用養殖在雲林口湖至屏東沿海、外銷至日本的白腹鰻，是鰻魚中價錢最高與口感最好的一種。

一膳目前在台中共有市政店路、健行店路及秀泰文心店3家；主廚秉持著鰻魚料理職人的精神，堅持「選鰻1年，殺鰻3年，串鰻85年，烤鰻一生」的信條，對於炭火的掌握更是精練，擄獲許多饕客的胃。

為了慶祝文心秀泰開賣，即日起至8/31，推出牛肉桶飯「買2送1」回饋活動，消費2客「牛肉桶飯」即贈送「牛肉桶飯」兌換券1張，每日限量20張，送完為止。

(工商 )