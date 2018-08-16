流浪狗憑空消失 疑被街友煮湯吃下肚

高市動保處人員在廢棄工寮內發現1鍋肉湯，疑似是狗肉，已帶回檢驗。（高市動保處提供）

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高市動保處在工寮外也發現1具右後腿支解的狗屍。（高市動保處提供）

高雄愛狗人士近來發現大寮區流浪狗變少，追查發現疑似被街友宰來吃，高市動保處獲報查緝，在鳳屏二路廢棄工寮內發現1鍋不明成分肉湯，及1具右後腿被支解的狗屍，警方已介入尋找這名街友下落，若證實殺狗，恐面臨2年以下徒刑。

高市動保處15日下午接獲1名愛媽檢舉，說幾位愛狗人士平時熱心在大寮餵流浪狗，最近卻發現狗兒數量突然減少，深入追蹤鎖定鳳屏二路1處廢棄工寮，實地察看竟發現內有狗屍，趕緊通報動保處介入處理。

動保處人員到場，在屋內桌上發現1鍋疑似狗腿骨頭肉湯及4個項圈，屋外還有1具缺少右後腿的狗屍，當場將這些證物帶回，並採集肉湯樣本送檢驗鑑定動物種別，預計10天至2周內即可獲知結果。

附近鄰居表示，工寮是1名街友棲身之所，但他平時行蹤不明，有時好幾天都沒劍到人；由於現場跡證明顯觸犯動保法、高市動物保護自治條例，已涉及刑責，警方正協助追緝街友下落，以釐清案情。

挺身通報的愛媽事後在臉書描述過程，指前晚遇到2位外勞想抓狗，追也追不上，沒想到後來又發現街友吃狗慘況，「毛孩以為曾經餵他們吃飯的當地流浪漢是好人、毛孩以為流浪漢是愛牠們的」、「幹ＸＸＸ的，讓人憤怒與傷心」。

高市動保處長葉坤松指出，動保法第12條第3項規定，宰殺犬貓或販賣、購買、食用或持有其屠體、內臟或含有其成分的食品，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元、200萬元以下罰金，呼籲民眾切勿觸法。

(中時 )

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