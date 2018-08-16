中秋節品美饌 SOGO 200款禮品大集合

SOGO忠孝館／復興館／天母店美心盛意奶黃月餅，1260元，限量100盒。（SOGO提供）

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SOGO復興館宜蘭餅心悅禮綻雙層禮盒，原價780元、特價690元，限量1000盒。（SOGO提供）
SOGO復興館宜蘭餅心悅禮綻雙層禮盒，原價780元、特價690元，限量1000盒。（SOGO提供）
SOGO忠孝館普一提漿月餅精裝禮盒，1280元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館獨家老爺酒店「老爺中秋如意禮盒」，9月1日至24日期間限定，1500元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館YOKU MOKU金秋綜合禮盒，台港澳限定，共20入、920元。（SOGO提供
SOGO忠孝館SHISEIDO PARLOUR花樁餅乾32入限定版，1160元，限量200盒。（SOGO提供）

中元節腳步近，中秋節就不遠了，台灣的節日愈過愈快，9月24日是中秋節，遠東SOGO台北店和天母店在中秋前一個月集中火力，選在8 月24日至 9月24日聯手推出「中秋團圓 賞好月 品美饌」禮品，集合暢銷精選廣式、傳統酥皮、獨創月餅及西式甜點外，還有養生禮盒及充滿幸福的甜蜜鮮果禮盒，共有超過200款禮盒，業績目標上看1成。

SOGO致力於推動「商品安全」，長期關注食品議題，中秋禮品皆有檢驗合格的食品安全檢驗書，除了美味也要讓消費者買得安心；各館配合的專櫃，單筆消費達指定金額或指定盒數，還可免費配送到單一個指定地點（限本島），讓送禮省時又省力。

今年廣式月餅主推經典熱銷的美心盛意奶黃月餅，忠孝館/復興館/天母店都有，期間限定款式，採用進口奶油及新鮮鹹蛋黃精製而成，濃郁蛋香、餅皮酥香鬆化。傳統酥皮月餅主打復興館的宜蘭餅心悅禮綻雙層禮盒，有蛋黃酥、芙蓉奶酥、綠豆皇肉角3種口味，高CP值。

普一月餅於9月6日至24日至SOGO忠孝館11F快閃，普一提漿月餅精裝禮盒，月餅外皮脆如餅乾，清爽不油膩，特選椒鹽與伍仁兩種餡料，椒鹽以芝麻為主，口感清香微鹹；招牌伍仁內含16種堅果，事先經過烘焙，口感相當乾爽。

此外，還有季節限定老爺酒店中秋如意禮盒、YOKU MOKU金秋綜合禮盒，以及9月將進駐的東京名店SHISEIDO PARLOUR，也趁中秋節提前推出「花樁餅乾」32入限定版搶市。

(中時 )

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