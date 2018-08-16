徐榛蔚爭取無自來水延管工程 玉里鎮源城里將完工通水

2018年08月16日 13:24 中時 范振和

花蓮立委徐榛蔚服務處主任彭榮華（站立者）感謝水利署等單位奧援，讓偏鄉自來水延管工程得以順利進行。（徐榛蔚服務處提供）

立法委員徐榛蔚向經濟部水利署爭取爭取花蓮縣無自來水地區延管工程，2年來已超過1億8千萬元，其中，玉里鎮源城里9-11鄰延管工程將於9月底前完工通水。

立委徐榛蔚上任以來，致力於協助花蓮無自來水地區供水改善事項，向經濟部水利署爭取改善經費，去年也成功爭取修正補助評比，將計算單位由「鄉鎮」改為「村里」，讓人口少的偏遠村里也能儘速獲得改善，2年多來，累計協助爭取年度預算和特別預算1億8316萬餘元。

徐榛蔚8月14日要求服務團隊於玉里鎮源城里活動中心召開「無自來水地區延管工程進度說明會」，水利署工程師邱啓文、簡吉南、台灣自來水公司第九區管理處課長林武榮、玉里服務主任黃茂杰以及縣政府、玉里鎮公所、鎮代會等單位應邀，向源城里長徐永成及延管用戶代表說明。

會中，自來水公司除向關心何時能通水的住戶說明主體工程已完成外，外線配管工程進度已達98%，住戶於8月20日前繳交配合款部分後，9月底前即可完工通水，徐榛蔚服務處主任彭榮華轉達立委感謝水利署奧援延管費，與會住戶則感謝徐榛蔚力爭奏功，讓偏鄉住戶也能享受便利、潔淨的自來水。

(中時 )