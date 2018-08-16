學生悠遊卡開放購買1280元定期票 8月27日上路

學生悠遊卡開放購買1280元定期票 8月27日上路（資料照 張立勳攝）

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雙北推出1280元公共運輸定期票，上路4個月來，每天有約22萬人使用。不過現只開放一般悠遊卡設定定期票，導致學生族抱怨連連。為此，北市交通局趕在開學前加速修改系統，8月27日起，12歲以上學生可持悠遊學生卡和數位學生證購買定期票；至於原已享半價優惠的12歲以下學童，無法再買定期票。

雙北定期票4月上路，初期為維持系統穩定度，首階段只開放悠遊卡普通卡購買。但交通局比對去年10月資料發現，有高達28.5％學生每月搭乘公共運輸超過1280元，有購買定期票需求，目前卻只能另買一張卡設定，為了方便學生族，現已加速修改程式，新學年開學前可上路。

交通局說明，8月27日學生可持悠遊學生卡和數位學生證直接購買定期票，但僅限12歲以上學生證可設定，國小學童本已享乘車優惠，比照敬老、愛心卡，不再開放設定。若學生證遺失、遭竊或被他人占有，可洽所屬學校辦理掛失。

至於定期票實施狀況，交通局表示，統計到7月底累積販售89萬張，續購率達到9成，每日有效卡數約22萬張。比較今年4到6月和去年同期運量，捷運提升1.7％、雙北公車提升1％、YouBike上升25.5％，均有成長；聯外橋樑尖峰時段車流也有下降，後續會研議將其他運具也整合到定期票。

(中時 )

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