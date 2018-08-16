荒廢多時 南區文小66新設國小及幼兒園將加速規劃

2018年08月16日 13:24 中時 馮惠宜

台中市長林佳龍16日在教育局長彭富源、南區區長鍾正光、樹德里長余銘記等人陪同下，前往位於樹德里復興北路與樹德二巷文小66預定地，視察並聽取「文小66國小新設校及非營利幼兒園工程整合規劃案」簡報。（馮惠宜攝）

台中市長林佳龍16日在教育局長彭富源、南區區長鍾正光、樹德里長余銘記等人陪同下，前往位於樹德里復興北路與樹德二巷文小66預定地，視察並聽取「文小66國小新設校及非營利幼兒園工程整合規劃案」簡報。（馮惠宜攝）

因應台中南區有烏日九德區段徵收及第13期重劃區近年人口移入，台中市政府經綜合評估，考量鄰近和平及樹義國小招生將飽和，位在南區樹德里的文小66學校用地，30多年來未徵收，也沒有解編，長期荒廢，當地市議員邱素貞積極爭取新設學校與非營利幼兒園，市長林佳龍16日前往視察說，已動用預備金展開規劃，國小預計111年興建完成，幼兒園109年可以啟用。

台中市長林佳龍16日在教育局長彭富源、南區區長鍾正光、樹德里長余銘記等人陪同下，前往位於樹德里復興北路與樹德二巷文小66預定地，視察並聽取「文小66國小新設校及非營利幼兒園工程整合規劃案」簡報。包括議員邱素貞、何敏誠、鄭功進以及東南區議員參選人林學冠等人都到場關心。

林佳龍表示，鄰近是烏日九德的區段徵收，人口增加，大樓林立，現在捷運的綠線即將通車，加上鐵路高架化從大慶車站一直串連到烏日高鐵車站，這裡可以說是未來交通最便利的地方，人口的增加是可以預期，市府未雨綢繆，將加快興建腳步，希望111年能夠把樹德國小興建好，至於幼兒園，預定109年就可以來啓用。未來新的樹德國小，在加上隔壁樹義國小、和平國小，當地將成為一個很好的學區。

教育局長彭富源表示，新設國小分2期開發，第一期預計投入經費1億8000萬元，規劃四層樓的主體校舍工程，有12間普通教室、6間行政空間、8間專科教室，以及活動操場及校園景觀等；第二期則設置活動中心、專科教室等工程，預計111學年度完成設校進行招生。

非營利幼兒園部分，市府也已爭取中央前瞻基礎建設「友善育兒空間-新建幼兒園舍」計畫，核定總經費4580萬元，將設置5班、招收幼生數計136名，預計於109學年度開辦，將成為南區第一間非營利幼兒園。相信文小66開發案的推動，更能落實校地整合規劃開發，提供在

地民眾及學子更好的學習環境。

市議員邱素貞表示，信義國小與和平國小學生數也達飽和，她多次在議會質詢，要求市府擬定設校先期規劃，儘速興建南區文小66，如今獲得市府正面回應，當地居民都很高興。

市議員鄭功進表示，南區文小66的新闢計畫延宕多年，明顯是胡前市長遺留下的爛尾，如今市長林佳龍願意主動提報中央前瞻基礎建設，透過興建非營利幼兒園，解決燃眉之急。

(中時 )