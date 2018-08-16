獨派「鞋襲」柯文哲 法官裁定不受理

2018年08月16日 13:31 中時 王己由

台北市長柯文哲，今年3月下令拆除公投盟在立法院外的帳篷，引發獨派人士不滿，揚言丟鞋討公道，柯當時不以為意，還開玩笑「要丟準一點」，結果3月下旬就遇到獨派人士郭志剛，等在市府外「鞋襲」，但沒丟中柯。案經警方依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰，法官審理後裁定不受理。

朝柯文哲丟鞋的郭志剛，曾「斬首」蔣公銅像遭法院判刑，他這次丟鞋不受理，並不是真的不罰，主要理由是法官認為，郭丟鞋雖未丟中柯文哲，卻丟中柯的陳姓隨扈，陳事發後報警處理，並提出妨害公務、傷害及強制罪的刑事告訴，違反社維法行為，還同時涉嫌違反刑事法律時，應先移送檢察官依刑事法律規定辦理。

郭的丟鞋行為，同時涉嫌違反社維法及刑法，轄區警方已將郭移送檢察官依刑事法律規定辦理，法院顯然沒有審判及裁處權限，依社維法規定諭知不受理。

台北市長柯文哲因拆除公投盟在立法院外的帳篷，引起獨派不滿，今年3月29日，郭志剛埋伏在北市府北門，當日上午10時15分許，朝柯文哲丟一支高跟鞋，結果丟中陳姓隨扈，經警方到場處理；陳驗傷後提告。

郭對丟鞋行為坦承不諱，聲稱是表達憲法賦予的言論自由，轄區信義分局事後依違反社維法，將郭移送台北簡易庭院裁處。法官審理後認為，郭的行為同時觸犯刑事法律和社維法，依法應先由檢察官偵查處理，裁定本件不受理。

(中時 )