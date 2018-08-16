娃娃機夾到山寨貨 警破獲仿冒「迪士尼」批發倉庫

2018年08月16日 13:42 中時 王文吉

警方清點「迪士尼」仿冒品，共計查獲105種，包括玩偶公仔、麥克風、冰壩杯等10774個。（王文吉翻攝）

警方接獲線報，發現市面上的「迪士尼」玩偶做工粗糙，循線破獲仿冒品批發商。（王文吉翻攝）

警方檢視「迪士尼」玩偶的商標，線條明顯有鋸齒狀，經鑑定確認是仿冒品。（王文吉翻攝）

警方查獲1萬多個「迪士尼」仿冒商品，嫌犯供稱是從大陸廣東進口，已有部分流入市面。（王文吉翻攝）

夾娃娃小心有假貨！台中陳姓男子從大陸廣東進口迪士尼仿冒品，再批發給下游娃娃機業者陳列販售。警方接獲線報發現，市面上的迪士尼布偶作工粗糙，且商標明顯模糊，循線在陳男位於清水的倉庫，起出105種共1萬多個迪士尼玩偶公仔、麥克風、冰壩杯等，侵權價值約566萬元，訊後依商標法將陳男函送法辦。

保三總隊第一大隊台中偵查分隊日前接獲線報發現，坊間夾娃娃機內的迪士尼布偶疑為仿冒品，經連月追查，發現貨源來自台中清水某玩偶批發商。警方會同美商迪士尼委任律師前往搜索，起獲105種迪士尼商品，包括玩偶公仔、麥克風、冰壩杯等10774個。

迪士尼公司鑑定結果15日出爐，確定1萬多個迪士尼產品都是山寨貨，侵權市值約566萬元。陳嫌向警方表示，他從自去年底開始，透過通訊軟體與大陸廣東的供貨商聯繫，以每隻公偶新台幣數10元不等價格下訂，經由空貨快遞運抵清水倉庫，再以每隻利潤新台幣10到20元，賣給國內不特定娃娃機供應業者。

警方指出，陳嫌批發仿冒公仔，給下游廠商及夾娃娃業者公開陳列，讓不知情的民眾夾取，將面臨刑罰及廠商鉅額求償，一旦觸法，實在得不償失。

(中時 )