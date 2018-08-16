年改後苦哈哈！需省錢的「公務員」愛買這類書？

網路書店調查，台灣公務員愛買二手書。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

軍公教年金改革7月1日正式上路，公務人員退休金逐年減少，連帶影響台灣購物、觀光！公務員也需節約省用，存老本養老命！面對不可未知的未來，來看看公務員最愛買哪類書，TAAZE讀冊生活網路書店今（16日）提出過去一年公教人員購書報告，發現公務員愛買二手書、愛看漫畫／輕小說！或許想省錢的公務員可以用低廉的價格買到二手書，從中獲取新知。

TAAZE表示，環保概念高漲，較省錢、環保的二手書，頗受公教人員青睞，公教人員購買新書和二手書的比例：新書佔 41.7%、二手書佔比 58.3%。而長久閱讀習慣使然，紙本書和電子書比例：紙本書佔比 98.6%、電子書佔比 1.4%，紙本書地位尚不容撼動。同時，過去三年公教購書人數呈現微幅成長趨勢。

相較於TAAZE讀冊生活的會員男女佔比26%：74%，女性購書者佔壓倒性的數量，單純統計公教人員男女佔比39%：61%，女性購書的積極度亦遠高於男性。

若以身份別來看，公務人員佔50%、教育人員36%、公營事業人員6%、眷屬7%、退休人員1%。依身份別不同，看書的興趣亦有區隔，公務人員閱讀排行前五名的類型是：漫畫／輕小說、心理勵志、商業、社會科學、少兒親子。

教育人員閱讀排行前五名的類型是：少兒親子、心理勵志、華文文學、世界文學、漫畫／輕小說，公營事業人員閱讀前五名：商業、漫畫／輕小說、心理勵志、少兒親子、生活風格，公教眷屬閱讀前五名：漫畫／輕小說、世界文學、心理勵志、商業、華文文學，退休公教人員閱讀前五名：哲學宗教、漫畫／輕小說、社會科學、商業、心理勵志。

針對閱讀書籍類型排名，看得出教育人員關心少兒親子類、公營事業人員看重商業類、退休公教人員潛心哲學宗教類書籍，然公務人員最常購買的書籍類型首推漫畫／輕小說，倒是意料之外，不過，漫畫／輕小說和心理勵志類書籍，都在公務、教育、公營事業、眷屬、退休人員五種身份最常買的書籍前五名之內。

至於公教人員去年年度購書排行榜，前五名依序是《房思琪的初戀樂園》、《情緒勒索》、《做工的人》、《被討厭的勇氣》、《刻意練習》，公教人員最愛看的書籍排行榜，與TAAZE讀冊生活的整體年度排行榜相同。

(中時電子報)

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