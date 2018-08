不能只有我痛苦！黃晸玟來台拍片猛烙賽 狂餵朱智勛吃腹瀉美食

2018年08月16日 13:36 時報周刊 張毓琪

朱智勛與導演尹鐘斌、金榮華,以及前輩黃晸玟與河正宇同桌飲酒吃飯。翻攝自朱智勛IG

由《哭聲》(The Wailing)韓國影帝黃晸玟、《與神同行》(Along with the Gods)「解怨脈」人氣男星朱智勛等巨星共同主演的諜報電影《北風》(The Spy Gone North),上週末在韓國上映,上映8天即突破300萬觀影人次,並自本週一開始躍升票房冠軍,單日觀影人次超越《與神同行2:最終審判》,演員們為了慶祝電影開紅盤,特地在臉書上答謝觀眾支持,影帝黃晸玟說:「謝謝大家來觀賞《北風》。」男神朱智勛則說:「很感謝大家都喜歡我現在同時在宣傳的兩部電影,如果你有看《與神同行2》,也希望你不要錯過《北風》。」

改編自震撼全球的南北韓真實諜戰,電影《北風》在韓國上映8天即突破300萬觀影人次,單日票房超越《與神同行2:最終審判》躍升票房冠軍;在兩部電影中都有相當精彩演出的男神朱智勛,去年來台拍攝《北風》時就愛上了台灣,但日前接受訪問時,竟自嚗了一個剛到台灣時的辛酸背後故事,他說:「我是全劇組最晚到台灣的演員,剛到時前輩們每天都會推薦我美食,但卻常問我有沒有拉肚子,沒想到前輩們居然差點騙我吃下會讓人拉肚子的食物,真的是太辛酸了。」在一旁的黃晸玟大笑說:「因為我們想看你痛苦。」

因主演電影《北風》及《與神同行2》在韓國票房雙雙告捷,男神朱智勛人氣水漲船高,但其實不只影迷喜歡他,導演與演員前輩們更是疼他,他日前在自己IG上貼出和兩部電影導演尹鐘斌與金榮華、前輩黃晸玟與河正宇同桌飲酒吃飯的照片,並在接受節目訪問時自嘲說:「我跟前輩們吃飯就像罰站,很少有機會坐下,因為他們一下會叫我拿酒、一下會叫我點菜,所以我乾脆就站著吃飯。」

電影《北風》描述1990年代中期,暗號「黑金星」的南韓「國家安全企劃部」情報員,假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易,藉此滲透北韓軍事單位,打探核開發情報,他得在最危險的地方,贏得敵方的信任,沒想到一心只想完成任務的他,卻在不自覺中陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。

