不能只有我痛苦！黃晸玟來台拍片猛烙賽 狂餵朱智勛吃腹瀉美食

朱智勛一來台灣，就被前輩餵食會拉肚子的食物 。CATCHPLAY提供

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時報周刊
朱智勛與導演尹鐘斌、金榮華，以及前輩黃晸玟與河正宇同桌飲酒吃飯。翻攝自朱智勛IG

由《哭聲》（The Wailing）韓國影帝黃晸玟、《與神同行》（Along with the Gods）「解怨脈」人氣男星朱智勛等巨星共同主演的諜報電影《北風》（The Spy Gone North），上週末在韓國上映，上映8天即突破300萬觀影人次，並自本週一開始躍升票房冠軍，單日觀影人次超越《與神同行2:最終審判》，演員們為了慶祝電影開紅盤，特地在臉書上答謝觀眾支持，影帝黃晸玟說:「謝謝大家來觀賞《北風》。」男神朱智勛則說:「很感謝大家都喜歡我現在同時在宣傳的兩部電影，如果你有看《與神同行2》，也希望你不要錯過《北風》。」

改編自震撼全球的南北韓真實諜戰，電影《北風》在韓國上映8天即突破300萬觀影人次，單日票房超越《與神同行2:最終審判》躍升票房冠軍；在兩部電影中都有相當精彩演出的男神朱智勛，去年來台拍攝《北風》時就愛上了台灣，但日前接受訪問時，竟自嚗了一個剛到台灣時的辛酸背後故事，他說:「我是全劇組最晚到台灣的演員，剛到時前輩們每天都會推薦我美食，但卻常問我有沒有拉肚子，沒想到前輩們居然差點騙我吃下會讓人拉肚子的食物，真的是太辛酸了。」在一旁的黃晸玟大笑說:「因為我們想看你痛苦。」

因主演電影《北風》及《與神同行2》在韓國票房雙雙告捷，男神朱智勛人氣水漲船高，但其實不只影迷喜歡他，導演與演員前輩們更是疼他，他日前在自己IG上貼出和兩部電影導演尹鐘斌與金榮華、前輩黃晸玟與河正宇同桌飲酒吃飯的照片，並在接受節目訪問時自嘲說:「我跟前輩們吃飯就像罰站，很少有機會坐下，因為他們一下會叫我拿酒、一下會叫我點菜，所以我乾脆就站著吃飯。」

電影《北風》描述1990年代中期，暗號「黑金星」的南韓「國家安全企劃部」情報員，假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易，藉此滲透北韓軍事單位，打探核開發情報，他得在最危險的地方，贏得敵方的信任，沒想到一心只想完成任務的他，卻在不自覺中陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。

(時報周刊)

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