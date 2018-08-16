恐怖情人！變態男強擄女大生 電擊還藏衣櫃

楊嫌涉嫌強擄曾姓前女友，甚至以電擊棒凌虐，所幸警方及時趕到解救曾女。（柯宗緯翻攝）

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曾姓女大生遭前男友搶擄，甚至被凌虐。（柯宗緯翻攝）
楊嫌用武器凌虐前女友。（柯宗緯翻攝）

又見恐怖情人！台南1名曾姓女大生15日遭楊姓前男友埋伏強行騎車擄走，一路從台南載回高雄住家藏匿。期間，楊男還凌虐曾女，持電擊棒電擊大腿、持刀威脅不准逃跑。16日凌晨前鎮分局警方以車追人找到楊男住處，發現躲藏在衣櫃的曾女，讓她順利得救，全案依妨害自由、恐嚇、略誘罪偵辦。

警方調查，24歲楊嫌有妨害自由、恐嚇、家暴、公共危險前科，他早已不是第一次當恐怖情人，約莫3年前，他曾與另名前女友在捷運站爭吵，拿磚頭想教訓對方最後遭逮，未料他死性不改，故態復萌依舊對前任使壞。

18歲曾姓女大生15日早上5時30分許，要準備前往早餐店打工，未料分手半年的楊姓前男友埋伏巷口，假裝好心要載她去工作，沒想到一路從台南騎回高雄，途中曾女不斷拍打楊嫌背部，想趁機逃跑，但楊嫌恐嚇「你敢跳車，就會被後方的車子輾斃」曾女只好乖乖就範。

楊嫌將曾女藏在前鎮草衙住家，還持電機棒朝她大腿電擊，甚至拿鐵製模型刀指著她，威脅必須將手機關機，乖乖待在房間，不准逃跑，否則會死很慘，並叫她如果有警察上門，要趕緊躲進衣櫃。

前鎮分局草衙派出所16日凌晨1時接獲台南警方通報「以車追人」，找到楊嫌藏匿處，他起初胡謅不認罪，最後警方帶回派出所循循善誘，追問出曾女下落，順利解救曾女。

(中時 )

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