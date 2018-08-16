十八尖山入口新意象 新竹高商、玄奘大學動手畫

新竹高商與玄奘大學學生聯手合作，在十八尖山入口處牆壁上畫上炫麗彩繪。（徐養齡攝）

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新竹高商與玄奘大學學生聯手合作，在十八尖山入口處牆壁上畫上炫麗彩繪。（徐養齡攝）

新竹高商緊鄰市區知名踏青景點十八尖山，校方鼓勵學生參與並融入社區文化，特別在位於十八尖山入口處的矮牆，由學生畫上具有學校代表性意象的圖案，16日正式完成繪製，山區整體景觀透過彩繪托襯，顯得更加亮麗有朝氣。

儘管目前正值暑假期間，新竹高商師生沒閒在家裡吹冷氣，校方特別以招募志工方式，鼓勵學生踴躍回校參與牆面彩繪行動，獲得不少學生迴響，拿起筆刷在牆面作畫，從整面光禿禿到五顏六色的亮麗圖案，成就感十足。

新竹高商校長劉曉雯表示，校方商請玄奘大學校長簡紹琦、設計學院院長顧兆仁及綠水里長黃文政協助，在牆面上賦予校方具代表性的意象圖案，由玄大設計學院視覺傳達系教授邱夢偉及系上學生設計並畫上底圖，再由竹商學生進行彩繪。

「好美，是永恆的回憶！」參與學生們表示，暑假雖是難得的假期，但參與彩繪牆面，卻能為遊客、居民、師生帶來增添視覺感官及更長遠的回憶，意義更勝假期，相信畢業後再回校欣賞，一定會更有感。

對於學生合作完成十八尖山入口步道新地貌，劉曉雯欣慰表示，盼能藉由街道景觀的整理與美化，結合社區本身的絕佳資源，讓社區文化更具亮點，也讓新竹高商成為社區連結的重要據點。

(中時 )

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