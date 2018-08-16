東電副會長廣瀨直己：2030年日本核電佔比將逾20％

2018年08月16日 14:03 中時 廖德修

核能學會今（16日）於張榮發基金會舉辦「2018福島復原現況：日本東京電力重建之路」研討會，邀日本東京電力公司副會長廣瀨直己專題演講，廣瀨不諱言，在福島事故後，東電需賠償1500億美元，分30年攤付，已支付3年。但基於實際需要，日本已有9部核電機組恢復運轉，日本政府更訂定2030年核能發電佔比至少需達20%。

廣瀨說，2011年311東日本大地震前，日本有54部核電機組運轉，2009年核電佔全日本電力的29％。311事發後全數停止，到2016年才恢復到2％，但政府已在6月訂定2030年核能發電佔比需達到20%至22％，未來將有更多機組恢復運轉。

廣瀨也提到，東電為了讓核災地區居民早日返鄉，這些年來已動員東電員工逾40萬人次前去幫忙復原。而在賠償、除汙、除役方面，合計經費需2000億美元，東電須負責其中1500億，預計分30年攤提，平均每年5億，2015-17年都達成目標，還要再付27年，但東電會負責到底。

廣瀨又說，福島事件後日本綠能包括水力及風能等佔比約7%，而在福島事件發生那兩年，即日本零核電時期，二氧化碳排放量分別增加17%及11%，可能也是恢復核電的主要考量。

核能學會理事長李敏表示，311日本福島事件至今已7年多，對台灣的影響是去年1月通過《電業法》修正案，新增的95條第1項「核能發電設備應於2025年以前，全部停止運轉」，影響很大。

李敏說，台灣三座核電廠裝置容量佔總發電設備容量約12.5％，過去20年每年提供發電量約佔15至20％。2016及2017年發電則佔13.5％及9.3％，是受「非技術性停機」影響。而2025年要達到非核家園化，配比是天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％。日韓計劃從俄羅斯接天然氣輸送管，台灣卻無此條件，天然氣要達到目標是挑戰，再生能源能否達到20％也待檢驗。

李敏強調，減緩碳排放已是全球共同的目標，如今有能源專業人員倡議「以核養綠」，而在再生能源未確認可快速擴充前，應暫緩非核化腳步，讓部分現役核電廠延長運轉，才能為綠能發展爭取到合理成長的時間。

(中時 )