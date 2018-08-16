兩王過招！美F-22與挪威F-35模擬空中格鬥

兩架美國空軍F-22戰機15日首度與兩架挪威皇家空軍F-35戰機進行訓練的畫面。（美國駐歐空軍推特）

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中時電子報
F-22 vs. F35

在加強北約（NATO）聯盟，並提升嚇阻力量的演習中，兩架美國F-22隱形戰機周三和兩架挪威F-35戰機模擬空中格鬥。

據路透16日報導，包括這兩架戰機在內，目前美國有13架F-22戰機在諸如希臘，還有波蘭等歐洲國家，進行一系列短期部署，並準備這幾天在未透露的地點展開進一步訓練。

負責駕駛其中一架F-35的挪威空軍少校韓舍（Morten Hanche）說，這次和美國22戰機模擬格鬥是很棒的練習，尤其是兩款戰機都具備隱形性能。不過，他不願透露，最後究竟是誰贏，只願意透露：「F-22是很難應付的對手。」

挪威共採購了52架F-35戰機，目前美方已交付6架。隨著F-35先進戰機的發展日益成熟，價格逐漸下降，如今有愈來愈多「閃電II」戰機抵達歐洲。

美國空軍歐洲總部第5代戰機整合部主任霍克（Leslie Hauck）在挪威說，儘管挪威的部署只持續了一天，但將為北約盟國整合隱形戰力奠定基礎。

在莫斯科2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞後，美國便加強在歐洲部署，讓當地盟國安心。

美國目前已有超過150架F-35戰機，飛行員說，它的感測器能讓他們綜觀整個戰場，而這是其他任何戰機都望塵莫及的。

(中時電子報)

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文章來源：U.S. F-22 stealth jets simulate dogfights with Norway's F-35 warplanes

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