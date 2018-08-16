台南》遭質疑論文造假 黃偉哲發言人郭國文提成大公文反擊

2018年08月16日 13:50 中時 程炳璋

年底台南市長選戰藍綠陣營全面開火，連參選人幕僚也成箭靶，國民黨參選人高思博16日爆料質疑民進黨台南市長參選人黃偉哲陣營發言人郭國文的成功大學博士論文造假，郭國文提出成大公凾，指高思博等人烏龍爆料，將提告加重誹謗證明自己清白。

郭國文為前台南市議員，受蔡英文總統與行政院長賴清德賞識，一度升任勞動部政次，是台灣第1位以地方議員身分入閣的政治人物，現任黃偉哲輔選大將。

高思博陣營16日派出陳宜民、王鴻薇、李明、黃秀霜，到台北市國民黨中央黨部爆料並在臉書上直播，指出黃偉哲的輔選大將郭國文的成大博士論文涉嫌抄襲。

高思博陣營根據成大企管系退休教授楊澤泉去年在臉書上的發文，質疑郭國文的成大博士論文啟人疑竇，郭在完成論文後3年不公開，一公開就被質疑有多處抄襲。

高思博景選總部主委黃秀霜曾任台南大學校長，她一一點出郭國文論文內涉嫌抄襲之處，以「人無信不立」抨擊郭國文在政治路上不夠誠信。

郭國文則拿出成大去年發出的公文凾回擊，指出對手陣營根本烏龍爆料，校方公文上已有「全體委員一致審議決定，檢舉人主張被檢舉人博士學位論文有抄襲的情事並未存在」，將對在場抹黑的4人黃秀霜、李明、王鴻薇、陳宜民提告加重誹謗罪。

(中時 )