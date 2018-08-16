RCA案246人發回更審 工傷團體：訴訟拖越久越難求償

2018年08月16日 15:29 中時 李宜秦

RCA（美國無線電公司）求償案全案上訴三審，今最高法院宣判其中262人獲判5億元確定、另246人則發回高院更審。工傷團體表示，努力了這麼久，卻又有大半人要繼續抗爭，「難過得說不出話來」，直言訴訟繼續拖下去，只會使審理跟求償過程更加繁雜、舉證更加困難，主張應該儘速審理。勞動部則說「目前相關行政措施都已處理完畢」。

創下我國工傷史上判賠人數與金額最高紀錄的RCA求償案，訴訟過程歷經14年、5230天，一審判賠5.68億元、二審判賠7.18億元，今最高法院改判賠其中262人5億元確定，剩餘246人則是尚未有明顯疾病的昔日員工，判決遭廢棄發回高院更審。

工作傷害受害者協會專員劉念雲沈痛表示，受害勞工都想要得到一個確定的答案，但今日的判決被判又要更審，「聽到判決當場難過的說不出話來，要我們怎麼回頭跟這些勞工們說，我們還得再繼續抗爭下去」。

劉念雲指出，冗長的訴訟過程對年邁的勞工非常不利，「有的本來健康的人，在一審到二審的期間發病，死亡人數又添40多名」，她直言訴訟過程拖太久，只會讓舉證更困難，目前受害勞工平均年齡高達6、70歲，屆時若有人去世，恐難以證明勞工死亡原因跟該案件有關，導致審理與求償過程更加繁雜。

勞動部職災勞工保護組組長許莉瑩表示，勞動部在該案一審判決後，便已主動發放符合資格的職災勞工勞保，發出金額約673萬元，若勞工已過世則發慰問金，共發出約578萬元；二審後因判賠人數較一審新增，勞動部同樣通知發放勞保，二審勞保再發出約307萬元、慰問金約203萬元。

許莉瑩說，目前僅剩二審後通知的一名勞工還沒完成手續，尚未領取勞保職災給付，基本上勞動部已將行政措施處理完畢。另外這次被發回更審的246名勞工，已領取勞保者勞動部也不會再追回。

(中時 )