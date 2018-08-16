川普撤銷前CIA局長的安全許可 並警告其他批評者

2018年08月16日 14:05 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網16日報導，美國總統川普撤銷了前中情局局長（CIA）局長布瑞南（John Brennan）的安全許可，並在一份聲明中稱布瑞南在製造針對他的政府的「分歧和混亂」。布瑞南經常對川普的行為進行激烈批評。例如在赫爾辛基「普普會」後，他痛批川普挺俄羅斯總統普丁的言行形同「叛國」。

報導說，其他離職官員的安全許可也在進行新的審查，包括前國家情報總監克萊佩（James Clapper）、前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）、前歐巴馬時期國家安全顧問萊斯（Susan Rice）、前國家安全局局長海登（Michael Hayden）及前司法部副部長葉茨（Sally Yates）等。

白宮發言人桑德斯15日向媒體宣讀總統的聲明時唸到：「仍持有安全許可的人可能會被撤銷許可，而已經沒有安全許可的人可能無法再恢復許可。」

川普總統的聲明中譴責布瑞南「古怪不端的行為」，已經「消磨並遠超過了任何他本應具有的職業禮儀和尊重」。聲明還批評布瑞南有「讓人懷疑他的公正性和可信度的歷史」。桑德斯在回答記者問題時表示，布瑞南和其他官員並不是因為他們對川普的批評而受到處理。

布瑞南經常對川普的行為進行激烈批評。例如川普在7月16日赫爾辛基「普普會」後記者會上，接受俄國總統普丁「未干涉美國大選」的說法，當時布瑞南指責川普所言形同「叛國」，不只愚蠢至極，根本是普丁的傀儡。

據美國之音報導，布瑞南在推特上將川普15日的做法稱為大規模「打壓言論自由並懲罰批評人士」。他補充說這種行為「會讓包括情報專家在內的所有美國人擔心自由發聲的代價。」在中情局工作了25年的布瑞南表示: 「我的原則比安全許可重要得多，我不會讓步。」

前中情局副局長卡門·麥蒂那告訴美國之音：「我認為現在有兩個事實，其一就是布瑞南刻薄的言論是不理智的，但也不違法。另一個就是川普撤銷安全許可是在濫用職權，除非他能證明這些人濫用了機密訊息，而我不覺得他能證明這個。」

一般而言，高層官員離職之後，幾年之內仍會保有安全許可，讓他們能夠向現任官員提供建議，或者在涉及情報機密事項的合同公司擔任職務。

一名瞭解這項決策制定過程的官員告訴美國之音，高級情報官員「沒有參與這項決定」。國家情報總監辦公室和中央情報局沒有直接回答美國之音關於此事的問題。

參議員蘭德·保羅對總統的行動表示讚賞，保羅稱，他曾敦促總統這樣做，因為布瑞南「在政府之中和政府之外的行為說明了為什麼他不應被允許接觸機密訊息。」保羅在一份聲明中說：「他參與了粉碎憲法權利的做法，對國會撒謊，並且自從他離開以來一直把他的安全許可『貨幣化』和用於黨派政治。」

但那些批評川普剝奪布瑞南安全許可的人稱，這對言論自由甚至國家安全構成了威脅。前國家情報總監克萊佩在接受CNN採訪時說： 「這是前所未有的，我不認為以前發生過這樣的事情。」克萊佩是退役空軍中將，曾被共和黨和民主黨總統任命為最高情報官員。他說川普的行為是「對我們言論自由權利的侵犯。」

克萊佩指出，自從川普就職當天他去職以來，他就沒有接觸情報的途徑。他還說，撤銷他安全許可的威脅不會讓他噤聲。

克萊佩在CNN上說：「有人問我對本屆政府的看法的時候，我不會保持沉默。」克萊佩說，白宮發言人桑德斯15日念的這份名單裡的人「都對本屆政府公開發表異議，或是直接反對本屆政府。」現政府懷疑這些官員的忠誠度，並把他們批評川普的言論視作對總統的攻擊，尤其是專注於調查2016年俄國干涉美國大選的官員。

美國之音指出，名單上的另一個名字是現任司法部官員布魯斯·厄爾。川普曾在推特上批評他，因為他與英國情報官克里斯托弗·斯蒂爾有聯繫，後者曾準備了一份含有對川普競選不利訊息的文件。

前任中情局副局長約翰·麥克勞林在NBC新聞電視頻道上說，川普「發出的訊息是，『管好你的嘴』」。麥克勞林說，能夠向總統報告令人不悅的消息，對情報專家，尤其是在任的情報專家們來說是至關重要的。他希望川普的行為不會嚇到那些要為總統提供簡報的人。

前任司法部監察長米歇爾·布朗維奇在推特上說：「這和國家安全沒有一丁點關係。這就是個政敵名單。而罪名就是：踐行第一憲法修正案賦予的權利。

(中時 )