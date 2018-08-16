一腳踩掉60年光陰！陸大媽翻護欄踐踏億年古化石還嗆：叫啥叫

2018年08月16日 14:10 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

影音取自YouTube/多維新聞網

這種素質！大陸一名女遊客日前前往甘肅張掖丹霞地質公園參觀，沒想到她無視旁邊的「禁止攀越」告示牌，直接翻過護欄，站在裡面的保護區上，工作人員見狀趕緊警告女遊客快點出來，反遭女遊客回嗆「叫什麼叫，我又不是耳背聽不見！」，消息PO上微博後，引爆陸網友怒火。

透過影片可以看到，這位身穿黑衣、戴墨鏡的大媽一腳翻過護欄，站在了數億年歷史的古化石上面爽拍照，嚇得工作人員趕緊前往警告，要女遊客立刻出來，但女遊客慢條斯理地繼續拍照，接著才慢步走回護欄，要爬出來時還不忘對保安嗆「叫什麼叫，又不是耳背聽不見」，讓在場人員全都愣住。

根據《鳳凰新聞》報導，現場保安表示，事情發生在13日早上10點，當時有2名女遊客違規翻牆，經勸告後其中一名很快就回來，但另一名也就是影片中的黑衣墨鏡大媽則是不予理會，繼續悠哉行走在保護區內，並要棧道上的友人幫忙拍照，照片拍完後才返回，接著嗆他「叫什麼叫，其他人不也都這樣」，然後拍拍屁股閃人。

丹霞景區開發部長說，丹霞地貌形成於侏儸紀至白堊紀時期，已經有上億年的歷史，演化時間長，易受風化腐蝕保存非常不易，屬於不可再生資源，一個腳印踏在上面，就必須用到60年時間恢復，因此在門票上都有特別註明，解說員也會特別再提醒一次「嚴禁遊客攀越護欄踐踏」，遇到態度惡劣的遊客則是會報警處理，一年大概會有10組遊客違規，其中平均有5人遭逮捕。

不少大陸網友也紛紛痛罵這個大媽：「無恥至極」、「當場逮捕關6個月再罰鍰10萬元，看她聽不聽話」、「這種必須重罰！」、「垃圾一個，被我看到還不打死你！」、「看到她的臉我想呼她兩掌」。

(中時電子報)