忍不住抽菸解癮 男子口腔癌復發

2018年08月16日 14:19 中時 林欣儀

曾罹患口腔癌開刀的61歲洪姓男子為擺脫癌症，10多年前接受醫生建議戒菸，多年來疾病控制良好，2年多前他認為病情穩定、偶爾抽兩根菸應該沒關係，因此破戒，日前卻發現舌側長了腫瘤，就醫檢查確定為口腔癌第三期，直呼「真是不該破戒」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟指出，洪男右側頰黏膜10多年前發現腫瘤，接受一系列治療後，病情穩定，但也因治療過程太辛苦，讓他毅然決定遠離菸酒，並養成規律運動、攝取大量蔬果的良好生活習慣。

洪男感覺自己病況穩定，2年多前又忍不住偶爾抽根菸解癮，認為應該不會有影響，沒想到去年起出現嘴巴腫、吃東西會磨出傷口並造成反覆潰瘍等情況，他就醫檢查，果然發現右側舌頭有4公分大腫瘤，除切除部分舌頭並進行重建手術，還得接受電療、化療。

黃純惟表示，約15至20％口腔癌患者有抽菸或喝酒、嚼檳榔的習慣，且其為很容易復發的癌症，即便原先癌症已治癒，仍需長期保持良好生活習慣並持續追蹤，若口腔內或周圍出現腫脹、硬塊或長了腫瘤、有反覆不明原因流血、潰爛等情況，應立即就醫治療。

黃純惟強調，口腔癌患者接受治療後易出現口乾、流口水、張口困難等情況，建議可含冰塊、喝淡茶或檸檬汁、常數口等方式降低不適感。

(中時 )