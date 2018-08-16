繳錢凍卵怕浪費 女星想方設法帶「孩子」投奔大陸

2018年08月16日 14:10 中時電子報 吳品瑤

前女團「F4」成員劉樂妍，近年將工作重心移往中國大陸，也大方分享自己的國族認同，甚至說過自己是共產黨鐵粉，並反過頭來處處批評台灣，讓人把她跟黃安連想在一起，封她是「女版黃安」，而35歲的她近來起心動念，在台灣的醫院凍卵17顆，還想著若發生意外死去，則留下的卵子太可惜，竟表示想把卵子帶去中國大陸捐贈，積極諮詢對岸網友尋求辦法。

劉樂妍昨po文透露已達適婚年齡的自己，早前放了17顆卵子在台北醫學院附設醫院保存，前天才去給「孩子」繳了3年房租，也坦言自己是個不喜歡浪費的人，加之「明天跟意外沒有人知道哪一個會先來」，所以想貫徹這個理念到每一個角落，希望若是自己過世了，全身上下可用的器官都不浪費地捐出給需要的人，包含卵子。

有了這樣想法的劉樂妍，因此去諮詢醫院相關人員，提問在上述狀態下，是否能捐出冷凍的卵子？但醫院護士告訴她「台灣的法律不允許，必須要銷毀」，讓她直呼太浪費，因而起心動念問大陸網友，「有人知道如果我這個卵子保存在大陸，如果我死了，我可以把這個卵子在大陸捐出去嗎？」，還說若是大陸的法律允許的話，她希望3年期滿，就卵子帶到大陸保存，寫器官捐贈，連卵子都捐出去，而粉絲則勸她還年輕別胡思亂想，甚至表示若捐卵是合法的，那劉樂妍的卵應該會最先被淘汰，因為「醫學上已是高齡產婦(35歲up)」，無奈表示這17顆卵她只能留著自己用了。

(中時電子報)