這7種跡象拉警報 你該補充蛋白質了

2018年08月16日 14:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一直想吃東西、三不五時就感冒的現象，你有沒想過，可能是身體發出警訊，告訴你蛋白質吃不夠了。被稱為「生命的積木」之一的蛋白質，一旦攝取不足，身體的新陳代謝系統將大受影響，專家指出，身體若出現7種蛋白質不足的跡象，絕對不能小覷，必須馬上採取補充的行動。

天下雜誌盤點以下7個跡象，提醒大家日常留意蛋白質的攝取。那麼，我們人體一天要攝取多少蛋白質才夠呢？行政院衛生署建議，每人每日蛋白質攝取量為 「每公斤體重×1公克蛋白質」。例如體重是50公斤，每日建議攝取60公克的蛋白質。不過，如果經常從事重量訓練，或是運動量大的人，則建議攝取量為「每公斤體重×1.5至2公克蛋白質」。

蛋白質攝取不足的7個跡象如下：

一、頭髮和指甲容易斷裂

由於蛋白質是組成頭髮和指甲的重要部分，當你攝取不足，就容易出現指甲斷裂、頭髮強韌度下降，甚至開始分岔的情況。

二、一直想吃東西

才剛進食沒多久，你又餓了，想找點心來吃，這通常是你吃太多碳水化合物，但蛋白質攝取不足。

三、瘦了但沒有減脂，而是肌肉量下降

營養諮詢師指出，攝取蛋白質不足，身體就會透過分解肌肉來替代。一旦肌肉掉了，基礎代謝率也隨之下降，最還是一身脂肪。

四、受傷後復原速度很慢

療癒和重建細胞、組織和皮膚，都需要蛋白質。如果受傷復原時間比一般人長，那你大概是蛋白質吃不夠。

五、很容易感冒

蛋白質是形成抗體的主要組件。當細菌或病毒入侵人體時，免疫系統就會產生抗體，幫忙對抗。

六、肌肉或關節痛

蛋白質是形成肌肉、韌帶、骨骼、關節液不可或缺的營養素，如果你的肌肉變得無力、疼痛或鬆弛，攝取蛋白質也許可改善。

七、腦袋昏沉變遲鈍

腦袋昏昏沉沉、無法長時間集中注意力，可能與缺乏蛋白質和血糖波動有關。攝取富含蛋白質食物，可促進腦部的靈敏度、判斷能力與集中注意力。

(中時電子報)