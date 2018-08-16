這7種跡象拉警報 你該補充蛋白質了

三不五時就感冒的現象，可能是身體發出警訊，告訴你蛋白質吃不夠了。（達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

一直想吃東西、三不五時就感冒的現象，你有沒想過，可能是身體發出警訊，告訴你蛋白質吃不夠了。被稱為「生命的積木」之一的蛋白質，一旦攝取不足，身體的新陳代謝系統將大受影響，專家指出，身體若出現7種蛋白質不足的跡象，絕對不能小覷，必須馬上採取補充的行動。

天下雜誌盤點以下7個跡象，提醒大家日常留意蛋白質的攝取。那麼，我們人體一天要攝取多少蛋白質才夠呢？行政院衛生署建議，每人每日蛋白質攝取量為 「每公斤體重×1公克蛋白質」。例如體重是50公斤，每日建議攝取60公克的蛋白質。不過，如果經常從事重量訓練，或是運動量大的人，則建議攝取量為「每公斤體重×1.5至2公克蛋白質」。

蛋白質攝取不足的7個跡象如下：

一、頭髮和指甲容易斷裂

由於蛋白質是組成頭髮和指甲的重要部分，當你攝取不足，就容易出現指甲斷裂、頭髮強韌度下降，甚至開始分岔的情況。

二、一直想吃東西

才剛進食沒多久，你又餓了，想找點心來吃，這通常是你吃太多碳水化合物，但蛋白質攝取不足。

三、瘦了但沒有減脂，而是肌肉量下降

營養諮詢師指出，攝取蛋白質不足，身體就會透過分解肌肉來替代。一旦肌肉掉了，基礎代謝率也隨之下降，最還是一身脂肪。

四、受傷後復原速度很慢

療癒和重建細胞、組織和皮膚，都需要蛋白質。如果受傷復原時間比一般人長，那你大概是蛋白質吃不夠。

五、很容易感冒

蛋白質是形成抗體的主要組件。當細菌或病毒入侵人體時，免疫系統就會產生抗體，幫忙對抗。

六、肌肉或關節痛

蛋白質是形成肌肉、韌帶、骨骼、關節液不可或缺的營養素，如果你的肌肉變得無力、疼痛或鬆弛，攝取蛋白質也許可改善。

七、腦袋昏沉變遲鈍

腦袋昏昏沉沉、無法長時間集中注意力，可能與缺乏蛋白質和血糖波動有關。攝取富含蛋白質食物，可促進腦部的靈敏度、判斷能力與集中注意力。

(中時電子報)

文章來源：你蛋白質吃不夠的7個跡象

地表最強小三傳愛心貼圖 正宮5個… 一日一颱 蘇力生成 第20颱西馬隆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。