致公黨民調：對蔡英文不滿比例 中彰投最高

總統蔡英文。（資料照,杜宜諳攝）

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致公黨今天公布最新民調，對蔡英文總統的表現，有27.4%的受訪者感到滿意，有高達53.6%表示不滿意，和6月調查相比，不滿意比例微幅下降2.7個百分點。值得注意的是，不滿意的區域以中彰投達60.7%最高，對民進黨中部選情不利。

致公黨今天召開民調公布記者會，由致公黨主席陳柏光主持，趨勢民調進行調查和分析，並邀請文化大學教授楊泰順、東華大學教授施正鋒等進行評論。

首先，在總統蔡英文表現滿意度的部分，根據調查結果，有27.4%的受訪者感到滿意，53.6%感到不滿意，其中有27.6%表明「非常不滿意」，另外有19%無明確意見。和今年6月調查相比，滿意度增加0.6個百分點，不滿意度減少2.7個百分點。

交叉分析結果，在區域別的部分，以高屏彭滿意的比例較高，有42.8%表示滿意，表示不滿意者，以中彰投的60.7%比例最高。

在年齡層部分，以70歲以上族群(36.6%)對小英滿意比例較高，不滿意比例較高的以40至49 歲中壯族為主，有63.3%感到不滿。

若和今年6月調查相比，20至29歲年輕族群滿意度增加14.1個百分點，不滿意度則下降15個百分點，顯示蔡英文在年輕族群部分的滿意度有漸漸回升。

在行政院長賴清德表現滿意度的部分，調查結果，有37.2%的受訪者感到滿意，41.6%感到不滿意，不滿意度仍大於滿意，另外有 21.2%無明確意見，和今年6月調查相比，滿意度增加 0.8 個百分點，不滿意度減少2.8個百分點。

在區域別的部分，以高屏彭(44.2%)感到滿意的比例較高，表示不滿意的則以桃竹苗(51.7%)比例最高。

(工商 )

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