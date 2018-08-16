逾6成民眾支持陸配取得身分證時間應與各國相同

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致公黨今天公布最新民調，有6成以上民眾支持大陸籍配偶取得身分證時間，應該跟其他國籍的配偶一樣調整為4年。對於外籍配偶取得我國公民權的標準，也有高達46.4%民眾認為無論是否對台灣友善都應適用同樣的審查標準。

致公黨今天召開民調公布記者會，由致公黨主席陳柏光主持，趨勢民調進行調查和分析，並邀請文化大學教授楊泰順、東華大學教授施正鋒等進行評論。

在族群融合政策方面，民眾認為台灣社會對於新住民的友善程度，有69.3%的受訪者認為友善，16.6%認為不友善，另外有 14.1%無明確意見。

對民眾對中國籍配偶取得身分證時間，據調查結果，有60.2%的受訪者贊成應該要跟其他國籍的配偶一樣調整為4年的看法，27.5%表示 不贊成，另外有12.3%無明確意見。

交叉分析結果，在區域別的部分，以桃竹苗(64.9%)贊成的比例較高，中彰投(35.5%)不贊成的比例較高。在年齡的部分，則以20至29歲年輕族群贊成的比例較高，達72.4%；不贊成的主要為30至39歲族群，有31.9%表示不贊成。

至於外籍配偶取得公民權標準，是否要針對對台灣不友善國家採取較嚴格的審查標準？調查結果顯示，認為外籍配偶取得我國公民權須用同樣標準佔多數，有46.4%贊成，認為對台灣不友善的國家應採取較嚴格審查標準的則有 42.7%，無明確意見者為10.9%。

交叉分析顯示，在區域別的部分，以北北基(50.6%)認為要用同樣標準的比例較高，雲嘉南 (45.9%)認為對台不友善的國家應採較嚴格審查標準的比例較高。

在年齡的部分，以20至29歲族群認為要用同樣標準的比例較高，達60.8%，30至39歲族群則是認為對台不友的國家應採較嚴格審查標準的比例較高，有53.5%。

(工商 )

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