台灣經濟是二十年來最好狀態？這張圖讓小英臉超腫

「阿德漫畫」畫了一張有娃娃機以及房屋充斥租、售字樣的漫畫諷刺蔡英文。(阿德漫畫授權使用)

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中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文6月時曾表示台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態，股市也有亮眼的表現，歡迎外資券商來台設點，也歡迎外資投資台股。對此，「阿德漫畫」在臉書繪圖諷刺蔡英文，圖中有滿滿的租屋、轉讓的字眼；還有掛著「民進黨不倒，台灣不會好」的海報以及近日在台灣掀起旋風的夾娃娃機台。

蔡總統當時出席券商公會主辦的第31屆國際證券業協會(ICSA)年會暨會員大會閉幕，她表示，台灣資本市場的轉型已帶來正面的影響，表現在失業率持續下降、薪資穩定成長等經濟指標，台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態，台灣股市也有亮眼的表現，歡迎外資券商來台設點或輔導業者來台募資，也歡迎外國投資人投資台股。

此外，蔡總統日前也曾說過她上任2年來台灣經濟成長率不斷進步，去年下半年跟今年上半年共4季，經濟成長率都超過3％，甚至超越南韓，台灣經濟已不是亞洲4小龍之末。

雖然蔡總統在許多場合中強調台灣經濟好，但各行各業仍叫苦連天。對此，「阿德漫畫」則在臉書畫出一張漫畫，圖中的房子有許多都貼著租、售、轉讓等字樣，還有人喊著「生意真歹做」、「啊你做這麼久，都沒有加薪？」此外，近日的夾娃娃機風潮也在圖中。「民進黨不倒，台灣不會好」的海報也高高掛。「阿德漫畫」諷刺表示，台灣經濟二十年來最好狀態？有沒有到街上看過？

對此，網友則表示「應該說是，民進黨自己經濟最好的時候吧」、「最好騙的時候」、「覺得憤怒又悲哀」、「其實她是說她家的經濟」、「當然是最好的囉！好到物質全面高漲」、「睜眼說瞎話」。

(中時電子報)

文章來源：阿德漫畫臉書

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