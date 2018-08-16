「猜猜我是誰」老梗橫行 2車手狂詐老人122萬

台北市刑大偵八隊查獲詐騙車手，扣獲9張銀行提款卡。〔警方提供〕

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詐欺集團利用「猜猜我是誰」手法，假扮熟人誘騙老翁匯款協助急用，被害老翁誤以為真匯款至人頭帳戶，詐騙集團再指揮車手跨區由基隆到雙北地區提領贓款，台北市刑大偵八隊獲報展開追查，日前在北市萬華區一家速食店逮捕兩名車手，發現他們四天內持9張金融卡提領了122萬元現款，警方除將兩嫌依法送辦外，並繼續追查上游詐騙集團中。

刑大偵八隊日前接獲情資，有詐騙集團以「猜猜我是誰」手法詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶，再由旗下車手由基隆跨區至於臺北、新北區域便利超商提領詐騙贓款至今，被害者大都是上年紀之老人家。

其中一位被害人住在中部地區的66歲老翁，農忙之餘接獲佯稱為外孫的電話，表示「我在臺北做生意，手上有一張150萬的支票，星期三便可以兌現，現在急需一筆錢周轉」老農不疑有他，也未查證，便依序匯出70萬給對方，直到警方查緝車手到案通知老農，老農才驚覺被騙。

另一被害人是67歲的老翁，接獲詐騙電話「自稱是林桑的朋友，目前急需要錢，先借個10萬元」，老人也是未經查證，臨櫃匯款時行員亦有關懷提問，但仍繼續匯款，經過警方通知才知道被騙了。

偵八隊獲報後連日追查詐騙車手提領影像，並過濾165反詐騙平台，分析車手提款熱區、熱點、熱時，並交叉運用公、民間監視器調閱影像，先於8月10日在萬華地區便利超商，鎖定一名盧姓詐欺車手，並在8月13日乘盧姓、蔡姓車手在麥當勞「試車」時，將兩嫌當場查緝到案，當場查扣提款卡9張、剛領得的贓款3萬元、及銀行存摺。

警方將兩嫌帶回偵詢坦承，所持用的9家銀行帳戶提款卡均係以新台幣一萬元購得，四天下來共提領超過122萬元，警方詢後將兩嫌依涉嫌詐欺案移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，警方將持續向上追查詐諞集團主嫌及共犯。

(中時 )

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