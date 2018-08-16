5旬毒蟲遇警拔腿狂奔 毒品掉出包包

2018年08月16日 14:40 中時 呂筱蟬

毒蟲遇警落跑遭壓制毒品掉出包包。(警方提供)

桃園市大園警分局草漯派出所15日晚間在觀音區成功路一段執行安居專案巡邏勤務時，發現55歲的甘男及52歲的李女形跡可疑，員警上前時，李女配合盤查，甘男則立刻轉身拔腿狂奔，但最後仍遭員警制伏，且從隨身包包中掉出7小包安非他命(各1.1公克)及1小包海洛因(14.8公克)，警方也在李女皮包內搜出1小包海洛因(0.5公克)，全案依毒品罪送辦。

草漯派出所所長張文堂表示，近期執行「安居緝毒專案」分析轄內易涉毒場所，發現成功路一段上某超商附近常有毒品人口出沒，可能為毒品交易熱點，故於昨晚編排便服員警至該處查訪，發現路旁停放一輛自小客車相當眼熟，查詢車牌後確認為轄內毒品列管人口甘姓男子的車輛，便於附近埋伏、加強過濾來往的行人及車輛。

過了不久，一對男女出現在該輛自小客車旁，員警立刻就認出甘男，且一旁的李女上周才因毒品案遭逮捕，員警同樣一眼認出，於是立即通報附近巡邏的制服警力前來協助盤查，李女見員警到場，雖神情慌張但配合盤查，甘男則因心虛立即轉身落跑，但馬上就遭到員警制伏，隨身包包內的毒品也因此掉了出來，李女同樣被查到持有毒品，2人均被帶返所偵詢。

甘男及李女於警詢時均坦承持有毒品，並表示毒品都是自己吸食用的否認販賣，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦外，並將持續向上溯源偵辦。

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(中時 )