5旬毒蟲遇警拔腿狂奔 毒品掉出包包

毒蟲遇警落跑遭壓制毒品掉出包包。(警方提供)

友善列印
中時
呂筱蟬
毒蟲遇警落跑遭壓制毒品掉出包包。(警方提供)

桃園市大園警分局草漯派出所15日晚間在觀音區成功路一段執行安居專案巡邏勤務時，發現55歲的甘男及52歲的李女形跡可疑，員警上前時，李女配合盤查，甘男則立刻轉身拔腿狂奔，但最後仍遭員警制伏，且從隨身包包中掉出7小包安非他命(各1.1公克)及1小包海洛因(14.8公克)，警方也在李女皮包內搜出1小包海洛因(0.5公克)，全案依毒品罪送辦。

草漯派出所所長張文堂表示，近期執行「安居緝毒專案」分析轄內易涉毒場所，發現成功路一段上某超商附近常有毒品人口出沒，可能為毒品交易熱點，故於昨晚編排便服員警至該處查訪，發現路旁停放一輛自小客車相當眼熟，查詢車牌後確認為轄內毒品列管人口甘姓男子的車輛，便於附近埋伏、加強過濾來往的行人及車輛。

過了不久，一對男女出現在該輛自小客車旁，員警立刻就認出甘男，且一旁的李女上周才因毒品案遭逮捕，員警同樣一眼認出，於是立即通報附近巡邏的制服警力前來協助盤查，李女見員警到場，雖神情慌張但配合盤查，甘男則因心虛立即轉身落跑，但馬上就遭到員警制伏，隨身包包內的毒品也因此掉了出來，李女同樣被查到持有毒品，2人均被帶返所偵詢。

甘男及李女於警詢時均坦承持有毒品，並表示毒品都是自己吸食用的否認販賣，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦外，並將持續向上溯源偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

「猜猜我是誰」老梗橫行 2車手狂… 台北醫院惡火奪12命 義消竟趁火…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。