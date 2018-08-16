一日一颱 蘇力生成 第20颱西馬隆待命

2018年08月16日 14:40 中時 廖德修

一日一颱！昨天第18號輕颱棕櫚生成，今天氣象局又發布第19號颱風蘇力（國際命名：Soulik，暴風雨神之意）在上午8點生成，目前位於關島西方海面，朝北北西移動，往日本而去，對台灣並無直接影響。

從上周三父親節（8日）第14號颱風摩羯生成後，周日（12日）有第15號颱風麗琵，接著是周一（13日）第16號颱風貝碧佳、周二（14日）第17號颱風赫克特，到昨天（15日）的第18號颱棕櫚，今天又有第19號颱風蘇力。形成連續五天每日一颱、九天六颱的密集現象，目前並存的是貝碧佳、棕櫚、蘇力這三個輕颱。

氣象專家彭啟明表示，蘇力颱風生成後，接著還有低氣壓在發展，可能很快又有第20號颱風出現。而在歷史統計上，同一時期平均值為11個颱風，今年已經到第19個，根據這種發展速度，今年颱風總數突破30個應不成問題。

台灣颱風論壇也說，最近似乎變成每日一颱了，而下一個、第20號颱風西馬隆應該很快也會出現，目前也是在關島附近海面。依據過去30年的統計資料，若計算到8月底，平均會有13.44個颱風形成，今年則已遠超過平均值了。史上8月底前最多颱是1971年的23個颱風，目前的差距只有4個，看來暴風雨神還有努力空間。

氣象專家吳德榮則在個人臉書說，未來一周東亞仍被季風低壓環流盤據，形成多颱型態。目前貝碧佳、棕櫚兩個弱颱與剛生成的蘇力，還有一個低壓也在關島附近發展中，值得觀察。

吳德榮又說，這些颱風侵襲台灣的機會雖不高，但季風低壓環流引進的西南氣流，會為台灣帶來低層水氣及不穩定的大氣，加上午後地表增溫或夜間陸風環流的舉升作用，即可激發對流胞，帶來雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣，民眾仍須小心。

(中時 )