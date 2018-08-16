新北》深澳電廠誰拍板？蘇貞昌：選舉不必噴口水

2018年08月16日 14:36 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（16日）上午前往板橋區湳興市場、福德街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（16日）上午前往板橋區湳興市場、福德街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（16日）上午前往板橋區湳興市場、福德街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（16日）上午前往板橋區湳興市場、福德街市場掃街拜票，媒體持續關注深澳電廠到底是誰任內拍板定案，蘇貞昌表示，朱立倫擔任行政院副院長時親自主持會議、裁示進行，選舉不必噴口水，「沒安全有汙染我絕不同意！」

蘇貞昌由立委張宏陸、新北市議員何博文，議員參選人石一佑、戴瑋姍，以及留侯里長黃承亮、新興里長張志鴻陪同掃街，兩個市場總計約六百個攤位。蘇貞昌也別上小蜜蜂，一雙一雙握過沿途攤販、民眾的手。

蘇貞昌表示，對於深澳電廠態度始終一致，就是要安全不要污染，深澳電廠經兩黨執政，他擔任行政院長時還在環保署階段，朱立倫當副院長時，親自主持會議、裁示進行，大家都不必對於過往來加以扭曲，選舉不必噴口水，就是紮紮實實表態，深澳電廠沒安全有汙染，絕不同意。

另外，媒體持續追問總統蔡英文過境美國，所引發的85度C事件，蘇貞昌表示，台灣選出來的總統認真為外交、為國際間的友誼奔波，結果走到台灣人創的85度C還要被這樣的打壓，而大陸打壓台灣這也不是第一件，如：亞青的舉辦、外國航空公司還被逼要改對台灣的稱呼。

他提到，大陸越做越過分，國人同胞要清清楚楚地知道，一定要團結在一起，才被人看得起，如果還對大陸有期待，中國國民黨還是那麼模糊的樣子，就不是台灣人的利益，也不是台灣人的心聲。

蘇貞昌表示，到市場掃街就是真正的跟人民、市民接觸，其實從眼神、從行為語言都看的出來，市民們是怎麼樣的感覺，和市民們，無論是握手、是拍肩膀、是摸肚子都可以。

蘇貞昌表示，直播要看個人的特質，像如果是假的，幕僚幫忙安排的劇本，再怎麼裝也裝不像，就好像張忠謀引用的說創意是廉價的，最重要的還是執行力，沿路走來是怎麼樣有執行力的人，給人甚麼印象都可以看的清清楚楚，尤其選舉是最好的檢驗，選舉一檢驗下去，原來候選人的人格特質是這麼一個樣，就可以越來越看清楚，越有真的印象。

(中時 )