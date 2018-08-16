108年總預算首度突破2兆 賴揆：可發揮反景氣循環作用

2018年08月16日 14:59 中時 張理國 、 姚志平

行政院16日舉行記者會，出席的科技部長陳良基（左起）、行政院發言人谷辣斯·尤達卡、院長賴清德、主計總處主計長朱澤民、國發會主委陳美伶、財政部長蘇建榮出席，說明108年度中央政府總預算及「前瞻基礎建設計畫」第2期特別預算案。（姚志平攝）

行政院會今天通過108年中央政府總預算，歲出新台幣2兆220億元，總預算首度突破2兆元紀錄；院會同時通過，前瞻基礎建設第2期預算，共編列2275億元。行政院長賴清德表示，歲出規模突破2兆元，短期可強化內需，發揮反景氣循環作用，並可確保台灣經濟短中長期成長動能。

對於總預算規模首度突破2兆元紀錄，賴揆特別指出，短期不僅能扭轉對經濟成長的負面貢獻，發揮反景氣的循環作用，有助國內經濟成長，另108年度歲出在公建及研發項目都有擴張，將可提升中長期經濟成長潛能。

賴揆說，短期而言，政府部門是整體經濟一環，政府支出也是GDP構成項目之一，當政府支出增加將直接擴張GDP規模，提升當年度經濟成長，據IMF預測，明年經濟將維持復甦的動能，但面臨不確定風險卻大幅增加，特別是中美貿易摩擦，為降低外在風險對國內不利影響，政府增加公共支出可適時發揮反景氣循環作用，有助台灣經濟穩定成長。

中長期而言，賴揆也說，政府各年推動的公共投資，將累積為公共資本，是民間部門生產過程中所需的生產要素之一，108年度歲出除有形公共建設3927億元較去年相同基礎預算數增加281億元增幅7.7%，還包括無形的研發投資，擴張科技發展支出方面，科技發展計畫976億元，加計前瞻基礎建設計畫第2期預算數、國防科技預算、營業與非營業特種基金編列之研發經費累計共1535億元，也較去年同樣基礎增加120億元，增幅8.5%，都是相較以往增幅較多的項目，有利於中長期台灣經濟潛能的累積。

主計長朱澤民表示，108年度總預算歲入1兆9770億元，歲出2兆220億元，增加551億元，其中歲出成長率2.8%，歲入增加578億，成長率是3.0%，代表的是政府遵守財政紀律，總預算歲入歲出相抵差短為450億元，比往年度還減少27億元；賴揆也補充說，整體歲入歲出短差控制在2000億元之內，總預算連同特別預算一共短差合計1503億元。債務還本增加，108年度還本835億元，較107年度增加43億元。

主計處表示，108年歲入編列1兆9770億元，較107年增加578億元，主因是增列稅課收入546億元、國發基金繳庫50億元等。歲出編列2兆220億元，較107年增加551億元，約增2.8%。各項支出中，社福支出編列4922億元，教科文支出4228億元、國防支出3295億元、經濟發展支出2482億元。

而前瞻基礎建設部分，第2期編列2275億元，其中108年度1053億元，109年度1222億元。

賴揆並說，在108年度總預算及前瞻基礎建設第2期預算送到立法院後，政院將根據3個重點爭取立法院支持，包括台灣經濟成長動能足以支撐總預算增加；計畫本身符合台灣發展需求；貫徹財政紀律。

(中時 )