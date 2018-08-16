《暹羅訣》小彩蛋 竟來自導演「愛的視角」

2018年08月16日 16:00 中時 潘鈺楨

泰拳少年奧特拯救自己的國家。（双喜提供）

古靈精怪的猴王。（双喜提供）

泰國動畫《暹羅訣：九神戰甲》以好萊塢製作水準打造，講述泰拳少年奧特為拯救自己的國家，靠著堅定信念及精湛泰拳技藝等能力，結合地表最強神器「九神戰甲」，打破神也無法改變的命運，贏回屬於自己的國家。主角奧特在片中以信念創造奇蹟，發揮小市民威力，以自身正能量數度扭轉頹勢，勇敢擊退惡勢力，爆表正能量讓電影正面渲染力十足。

《暹羅訣：九神戰甲》宣告動畫進入「女力時代」，最受人矚目的角色是女角「小蘭」。身為天空之女的她，美麗的外表看似柔弱，然而紮起髮尾後，立刻嬌氣退散，一身傲氣，霸氣掌舵飛船的她還具備精準槍法，亦柔亦剛。小蘭的角色設定背景為華裔，導演Nat表示，角色小蘭參照他太太的特徵，眼角下有顆痣，小彩蛋讓人直呼浪漫。其他奇幻角色還有非一般人類的魔族，古靈精怪的猴王，「熱血泰拳神 奧特」、「東方女豪傑 小蘭」、「神秘魔族 瑪拉達」、「鬼精靈猴王瓦達」、「復仇劍客 獵魔」、「煞氣惡魔王 塔哈」等。

《暹羅訣：九神戰甲》身為泰國影史首部以泰拳為主題的動畫鉅片，結合格鬥武術、傳統文化和炫麗視覺效果，讓其成為首部「古泰拳奇幻電影」。電影將於9月7日在台上映，本周開始在全台北中南放映口碑場。

(中時 )