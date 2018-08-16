新竹Big City盛大舉辦 亞洲最大阿卡貝拉藝術節

2018年08月16日 15:12 中時 徐養齡

美聲團體帶來精采阿卡貝拉演出。（徐養齡攝）

天籟美聲降臨新竹！Big City遠東巨城購物中心與Vocal Asia人聲樂集合辦2018 Vocal Asia Festival新竹國際阿卡貝拉藝術節，即日起連續4天將阿卡貝拉表演散佈在新竹知名景點地標，呈現亞洲最大規模的阿卡貝拉人聲盛宴。

主辦單位表示，2018 VAF有來自台灣、日本、韓國、中國、新加坡、香港、美國、馬來西亞、菲律賓、英國、義大利、芬蘭等地的阿卡貝拉團隊及歌手共同參與，更首度邀請美國阿卡貝拉選秀（The Sing-Off）冠軍人聲團隊Home Free，及榮獲美國、歐洲國際阿卡貝拉大賽雙料冠軍的女子人聲團隊Women of the World雙大師團，與學員們進行授課交流並帶來國際級的美聲音樂會演出。

Big City每年超過300場活動包含多場國際級表演，為新竹科技城市的高素質消費者帶來多元且豐富的藝術饗宴。董事長李靜芳表示，Big City長期推廣藝文教育及音樂傳承，提供最寬廣、零距離的空間，讓許多國內外歌手、表演家以及學生樂團等各年齡層的音樂愛好者盡情展現創作才華，已成為桃竹苗的重要舞台。

此次Big City以私人企業共同主辦2018 VAF這個亞洲最大的阿卡貝拉藝術節，代表巨城舉辦國際賽事與經營管理的能力備受肯定。

2018 VAF演出活動相當豐富，8月16日晚間7點在Big City遠東巨城購物中心創藝廳有全亞洲最高規格的亞洲盃阿卡貝拉大賽，8月17日及8月18日晚間7點30分在新竹市演藝廳亦舉辦兩場音樂會，分別是由兩個大師團擔綱演出的「Hakkappella!哈客音樂會」以及「藝術節閉幕音樂會」。

此外，也將融合城市、生活、聲音、文化等主題，量身打造數個阿卡貝拉舞台，8月17及8月18日下午5點於Big City遠東巨城購物中心1F噴水池廣場、6F 希望永續號廣場、B1戶外廣場的巨城舞台，以及8月19日的阿卡日下午3點於竹北六家新瓦屋、3點30分於新竹東門城、4點於Big City 1F噴水池廣場。

(中時 )