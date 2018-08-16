陸推台胞18碼居住證 台生、台青：打通任督二脈

2018年08月16日 15:12 旺報 簡立欣

「打通任督二脈！」大陸推台胞18碼居住證，在大陸長期居住的台生和台青都非常興奮，紛紛表示總算突破技術瓶頸，邁入「新的里程碑」。

在北京開業10年的台籍醫師林峻生說，18碼居住證最大的影響是，大陸現在幾乎「跟金錢相關的線上申請」，都會遇到身分驗證問題；台胞證以前最大問題就是永遠過不了這個驗證，現在按照大陸編碼規則，給台胞重新發一個18碼證件，生活便利性大大增加。

林峻生說，台胞之間已經在轉傳，18碼居住證好處據說包括「3權利」：參加社會保險、依法繳存提取和使用住房公積金；「6項基本公共服務」：居住地政府及有關部門提供義務教育、基本公共就業服務、基本公共衛生服務、公共文化體育服務、法律援助和其他法律服務；「9項便利」：居住地辦理機動車登記、申領機動車駕駛證、報名參加職業資格考試、申請授予職業資格、辦理生育服務登記以及在大陸住宿旅館，乘坐大陸國內航班、火車等交通運輸工具，辦理銀行、保險、證券和期貨等金融服務。「以前這些文件都要親自到現場辦理，現在應該都能上網申請！另外購買公園及各類文體場館的門票，也可以跟大陸居民同等價格。」

另外還有一個很大差異，就是台灣學者申請大陸國家經費、研究經費，以前沒號碼，線上申請不了；現在應該都可以突破技術上的瓶頸，「打通任督二脈，邁入新的里程碑！」

北京清華大學台籍博士生羅鼎鈞表示，台胞證是旅行證件，和居住證差很多。他對居住證最大期待就是買大陸國內機票、火車票，「以前我都是上網預訂之後，去車站港澳台取票機，或是去代售點拿票；」希望未來台灣人可以像大陸居民一樣，刷證件就直接進站。

(旺報 )