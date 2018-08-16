賴揆期許巨港亞運選手越越自我 為國爭光

2018年08月16日 15:22 中時 張理國

2018年亞運將於8月18日至9月2日於印尼雅加達及巨港舉行，行政院長賴清德今天聽取教育部報告「2018年第18屆雅加達-巨港亞洲運動會」參賽準備情形，了解行政團隊針對本屆亞運組團參賽及後勤方面的規劃，並期勉國家隊的選手們全力以赴，超越自我，創造個人最佳成績，為國爭光。

賴揆表示，體育賽事向來最能凝聚國人向心力，提振信心與營造社會團結氛圍。去年世大運台灣選手傑出的表現，堅持奮戰的拼勁，為我們帶來的感動與榮耀，至今仍為國人所津津樂道。因此，他除了要代表行政院，對所有教練及選手在培訓期間的辛勞表達感謝，也要預祝代表團成功奪標，再次向國際展現台灣堅強的運動實力。賴揆也請全國民眾在亞運期間，共同為代表台灣出賽的所有優秀選手加油打氣，給予最大的支持，讓他們在競技場上呈現最精彩的演出。

教育部表示，為了鼓勵各運動種類積極參與亞洲體壇四年一度的盛會，以充實國際大賽經驗並提升競技運動實力，台灣本屆報名參賽的項目及人數為歷屆代表團規模最大的一次，並以超越上屆2014年仁川亞運獎牌總數作為本屆參賽的目標。

教育部說，代表團各隊已整備就緒，陸續飛往印尼參賽，行政及醫護後勤團隊也已隨之到位，以全力支援教練及選手的參賽需求並積極辦理賽中後勤支援為首要工作，以協助我國優秀選手爭取亞運佳績。

(中時 )