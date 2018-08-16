桃園首例登革熱個案 衛生局急滅蚊

生局人員和志工15日就清除了135個積水容器。（衛生局提供）

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桃園市衛生局出動16具噴槍及發送1000瓶氣霧式殺蟲劑，進行戶外及戶內成蚊化學防治作業，全面撲殺白線斑蚊成蚊。（衛生局提供）

桃園是大溪區一名60多歲老婦人，本月7日因為發燒到診所看診，並至醫院急診後返家，8日因仍有發燒情形，再至區域醫院急診就醫，進行登革熱NS1快速篩檢為陽性反應，進而通報登革熱，立刻安排住院治療並採集檢體送疾病管制署進行確認檢驗，並在15日夜間研判確診。

桃園市衛生局15、16日動員環保局及仁文里長，動員大溪區衛生所、八德區衛生所、復興區衛生所及百名鄰里志工，針對老婦人的活動範圍進行孳生源清除及對住戶衛生教育，並出動16具噴槍及發送1000瓶氣霧式殺蟲劑，同時進行戶外及戶內成蚊化學防治作業，全面撲殺白線斑蚊成蚊。

衛生局表示，該名老婦人發病期間活動範圍均在桃園市大溪區及復興區轄內，衛生局人員和志工15日就清除了135個積水容器，並將持續針對老婦人住家半徑400公尺範圍進行孳生源清除，派員逐戶進行登革熱衛教宣導，提高家戶警覺。

衛生局也逐一通知大溪區及鄰近的八德區122家醫療院所，請醫師務必加強詢問病患的旅遊史、職業史、接觸史和群聚史，如遇疑似登革熱個案應依傳染病防治法第39條規定於24小時進行通報。

衛生局提醒，民眾如曾前往新北市新莊區瓊林里及大溪區仁文里當地活動並遭蚊子叮咬，1週內若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 0800-033-355 洽詢。

(中時 )

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