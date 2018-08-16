知名歌手ＭＶ攝影助理 士林種大麻遭逮

台北市刑大偵五隊在士林區楊姓攝影助理租處查獲栽種大麻。〔謝明俊攝〕

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台北市刑大偵五隊在士林區楊姓攝影助理租處查獲栽種大麻，並扣獲收成的大麻葉。〔謝明俊攝〕

曾在多位知名歌手ＭＶ中協助拍攝的楊姓攝影助理，涉嫌在北市士林區租住處栽種大麻，台北市刑大及刑事局等單位合組專案追查多日，１５日持搜索票前往楊某租處搜查，當場查獲大麻活株６棵、大麻葉、種子及栽種工具，警方詢後將楊某依法送辦。

警方表示，涉案的楊姓攝影助理，平時除出動拍攝ＭＶ工作外即少出門，常多日宅在租處都不出門，楊某在攝影圈內小有名氣，警方跟監追查楊某動向時，還發現楊某會替知名天團及創作女歌手拍攝ＭＶ，擁有專業技術卻因涉毒被警方查獲，自毀前程。

台北市刑大偵五隊是在日前獲報在演藝圈中相當活躍的楊姓攝影助理，涉嫌私種大麻，警方經與刑事局偵四大隊二隊、保二總隊刑大以及士林憲兵隊等單位組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮，１５日前往士林區後街楊某處搜索，當場查獲大麻活株等物。

警方表示，楊某栽種大麻是在租處屋內，以植物栽種帳篷搭上照明設備，將大麻活株置在帳篷內栽植，並以定時澆水設備自動澆灌，楊某坦承是從今年２月起開始栽種，還未收成就被警方查獲，但警方從楊某屋內查獲有大麻花殘餘，懷疑他沒說實話，正深入查清楊某說詞。

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(中時 )

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