亞運》出征綜合運動會 詹子賢想看足球比賽

中華隊詹子賢（中）今天出席台灣運彩記者會（鍾亞芳攝）

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中時電子報
／台北報導

2018印尼亞運開打在即，台灣運彩將17項運動競賽列為投注標的，今天更舉辦記者會力挺中華健兒，棒球代表隊詹子賢也出席記者會，難得參加綜合運動會，談及最想看的運動競賽，他笑說：「足球吧！我喜歡比較刺激性的運動。」

台灣運彩這次將17項運動競賽列為投注標的，棒球、男籃、男足等3項運動所有場次全面提供投注，網球、羽球則提供男、女單打所有場次。此外，首次列入亞運示範競賽的電競亦列入投注標的。

詹子賢難得參與綜合運動會，被問及最想觀看的比賽，他笑說，最想看足球的比賽，「我喜歡比較刺激的運動。」不過他的願望可能會落空，中華男足賽事即將告終，女足場地則距離遙遠，加上棒球代表隊23日才出發前往印尼，26日就得迎接對戰韓國的硬仗，詹子賢恐怕沒有時間到場觀看。

不過詹子賢表示：「還是可以透過電視轉播收看比賽，即使沒有電視，也可以利用手機。」藉由今天的記者會，他更邀請全民一起關注亞運賽事，且運彩銷售額的10%將成為國家運動發展基金，為國家培育運動選手的重要經費來源，這些對於為國爭光的選手來說是非常大的鼓勵。

此外，台灣運彩這次更加碼抽獎贈送3台賓士，只要投注單筆滿1000元上網登錄，就有機會抽中賓士汽車、中華電動二輪車、IPhone X及聲寶55吋4K電視，活動時間為即日起至9月13日。

(中時電子報)

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