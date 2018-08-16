七夕約會新亮點 台中公園夜間湖中宮殿超浪漫

2018年08月16日 15:30 中時 陳世宗

市府在橋上安裝赭紅色線條燈打亮橋面，橋底下兩側裝設投光燈打亮牆底下紅色結構，看起像座牛郎與織女會的浪漫紅鵲橋！（陳世宗翻攝）

「但願人長久、千里共嬋娟！」台中市北區的台中公園市府邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的國際燈光大師周鍊及其合作團隊，以新的燈光設計點亮公園夜晚，讓舊城再添風華；17日七夕情人節晚間7時30分正式點燈，將展現綺麗的中國情人節浪漫夜風情。

建設局長黃玉霖說，台中公園占地約3萬2889坪，已有百年歷史，充滿許多台中人的回憶，市府在公園日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境；佈置水底燈、線條燈、踢腳燈、矮柱燈等多樣彩色LED燈光，營造浪漫的環湖景色，讓舊城風華再現。

黃玉霖說，園區內亮點「湖心亭」屋簷滴水線加裝LED線條燈、下照筒燈，並在亭內裝設10至20瓦數的投光燈，夜間遠望猶如一座矗立湖中的美麗宮殿。日月湖底也裝設LED水底燈，利用水景及燈光變幻展現層次感，隨著時間和噴泉變化，晚間也能清楚看見噴泉水舞之美。

日月湖上充滿日式風情的「中山橋」和中式磚造的「中正橋」也重塑燈光。中山橋安裝赭紅色線條燈打亮橋面，橋底下兩側裝設投光燈打亮牆底下紅色結構，看起來就像一座牛郎與織女相會的浪漫紅鵲橋；中正橋在拱橋兩岸安裝投射燈，，加上橋底中央的投光燈，凸顯出橋身美感與流線感。

黃玉霖強調，日月湖周邊的環湖步道四周裝設昏黃色的燈光照明，設有荷花池區矮柱燈、環湖矮柱燈、環湖步道單邊發光踢腳燈、景觀高燈、地埋燈等；環湖樹木的樹幹並以圈圍不傷樹身方式，裝設投樹燈，讓日月湖周邊景觀隨著燈具構築出浪漫美麗夜景。

(中時 )