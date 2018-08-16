大甲龍泉活動中心險成爛尾樓 市議員會勘助解套

大甲區龍泉里民活動中心為當地規模最大的活動中心，因經費銜接不上，僅完成主體結構，差點變成爛尾樓。（王文吉攝）

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市議員吳敏濟（中）邀民政局、地政局等相關單位會勘，籌措裝修及設備經費。（王文吉攝）

台中市大甲區龍泉里民活動中心主體結構完工3個多月，因沒有經費進行內外裝修及添購設備，至今還是「空殼」，雪上加霜的是電源線日前還遭竊。台中市議員吳敏濟16日召集民政局、地政局與區公所相關人員會勘籌措經費，希望在10月初竣工啟用，並爭取社區照顧關懷據點與長照2.0，改善老年人的生活品質。

大甲區長劉來旺簡報指出，龍泉里民活動中心是使用西春泉重劃區的抵費地及重劃基金2400多萬元所興建，為1層樓的鋼構混凝土建築，規劃辦公室、會議室、茶水間、廁所、儲藏室、無障礙設施等，總樓地板面積750平方公尺，為大甲區最大的活動中心。

龍泉里民活動中心主體工程今年5月完工，但內外設施經費尚無著落。龍泉里長陳廷旺表示，里民非常期待活動中心早日啟用，隨時都有人自動自發去巡視，不料，10日凌晨仍發生室外電線遭竊，估計損失超過10萬元，警方正依據監視器影像追查中竊嫌。

民政局地方自治科長洪靖欽表示，該局已籌措134萬元，添購廚俱、冷氣、窗廉、舞台系統、桌椅等設施。地政局重劃科專員廖英志指出，該局一定會在經費上儘量予以支持，陸續完成活動中心周邊舖面、綠美化，符合當初規劃活動中心的構想，滿足里民使用的需求。

吳敏濟感謝民政局和地政局的鼎力協助，希望在10月初以前能夠竣工啟用，他也向在場的里民宣佈，龍泉里民活動中心為多目標用途，他已向社會局和衛生局爭取社區照顧關懷據點和長照2.0，讓老年人的生活更加豐富，年輕人放心外出工作無後顧之憂。

(中時 )

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