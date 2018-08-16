日月潭岸邊 台灣原生種奇異果纍纍

2018年08月16日 15:35 中時 沈揮勝

日月潭畔，台灣原生種奇異 果「闊葉獼猴桃」結出果實。（沈揮勝攝）

台灣原生種奇異 果「闊葉獼猴桃」，果實約男性拇指大，商品級之紐西蘭奇異果，種源來自中國大陸，經篩種改良而成。（沈揮勝攝）

日月潭岸邊步道，近日有民眾發現一種藤本植物結出纍纍果實，外形與市售奇異果神似，但果皮毫毛較短較纖細。日月潭導覽解說暨交流協會理事長李秀霞說，它叫做「闊葉獼猴桃」，分布於本島中低海拔，是如假包換的台灣原生種奇異果。

日月潭知名生態解說師蘇健輝表示，市售的紐西蘭奇異果，種源來自中國大陸的野生獼猴桃，再經培育改良而成。

獼猴桃在大陸約為60種；台灣原本被認為有10種左右，但分類有爭議，近年經整併、歸納成5種，譬如蓮華池山區偶見的「異色獼猴桃」，已與「紅莖獼猴桃」併為同種。

日月潭地區除了闊葉獼猴桃與異色獼猴桃之外，中海拔山區另有外觀和質感，都與商品級奇異果相近的「台灣羊桃」。

領有農委會特生中心專業解說證照的魚池鄉大雁村導覽員葉建興，其私有林地內也長有幾棵獼猴桃，他摘了幾顆未熟果，切開一看，果肉及種子分布，與奇異果一模一樣。

葉建興指出，依文獻記載，1899年英國園藝家威爾遜從中國大陸引進部分品種的獼猴桃到歐、美當觀賞植物；1903年紐西蘭女教師伊莎貝爾亦從中國大陸引進該國北島，經改良成了紐西蘭國寶級農業商品。

(中時 )