815大停電周年 王明鉅：北部供電太脆弱也太危險

圖為去年行政院815停電事故調查專案小組於大潭電廠現地實勘。（圖／行政院提供）

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中時電子報
/綜合報導

台灣815大停電一周年，小英總統的不停電承諾真可兌現？台大醫學教授王明鉅表示，他研究台灣電力一年發現，北部電力供應的脆弱比想像中驚人。政府孤注一擲，將至少14%供電量賭在桃園大潭電廠，卻完全沒有備援系統，他憂心，只要電廠任一環節出狀況，台灣就會陷入停電限電的大災難。

王明鉅今(16)日在臉書上提到，自己曾在台大醫院竹東分院的經驗。他指出，竹東分院常常突然停電，自己也碰過至少3次瞬間跳電，而院裡卻只有2部不能自動併聯的發電機。當時他心想，他這個院長能不能幹得下去，全得看台電會不會突然停電，以及停電的瞬間，負責啟動發電機的四位工務同仁是否在崗位上。

王明鉅指出，2018年的8月的此時此刻，台灣目前第二大、發電量高達498萬瓩，位於桃園的大潭天然氣電廠，狀況如同當時台大竹東分院，是一個從燃料供給，到管路供氣與控制，到電力輸出，都只有一套，全部都沒有備援的系統。

王明鉅說，大潭每天負責至少14%台灣電力供應，竟然從頭到尾全部都是單線供應，毫無備援。這樣的電力系統還不算脆弱嗎？當然，中油、台電不是不知道，只是為了2025的電力缺口，一切只好趕趕趕。

政府官員總是說，台灣根本不缺電，只是剩下的電不夠多。王明鉅直批，「不是真的缺電了才叫缺電。因為那個時候已經是事實，重大傷害已經造成。只要有很大的可能性會缺電，就叫缺電。」

去年大停電後，小英臉書寫著「我們的政策方向不會改變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定」，網友譏諷，小英讓台灣供電更脆弱的決心怎麼如此堅定？一年過去了，台灣供電仍如王明鉅所說的，仍處於「太危險也太脆弱了」的狀況。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅醫師臉書

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