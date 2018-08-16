巴國總統稱我「China-Taiwan」是慣例 網友翻出過去綠委怎麼說....

民進黨立委蔡適應。（郭吉銓攝）

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中時電子報
/整理報導

對於巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在其推特上以「China-Taiwan」稱呼我方，外交部解釋，這是西語友邦過去對我方常用的口語簡稱，並無兩面手法的意涵。不過，網友翻出以前2016年前總統馬英九出訪中美洲的新聞，譏諷當初綠委怎麼不是這樣說，更點名立委羅致政、蔡適應和時代力量立委徐永明快出來表示看法。

對於阿布鐸在其推特上以「China-Taiwan」稱呼我方，外交部指出，巴拉圭在過去歷任政府時期在不同場合多次以此稱我方，各界亦均瞭解係指稱中華民國，並無所謂兩面手法的意涵。不過，2016年馬英九訪中美洲時，在瓜地馬拉赴中美洲議會演講，但中美洲議會官網介紹台灣卻以「 presidenta de China (Taiwán) 」稱呼，遭外界質疑是指中國（台灣）總統，有矮化之嫌。外交部當時亦有表示這是指中華民國，但是當時民進黨立委可不是這樣說的。

網友在批踢踢PO文表示，巴國稱台灣為「China-Taiwan」，外交部指出這是慣例，那讓我們來憶當年，看看當初民進黨立法委員和時代力量立委是怎樣反應，據《自由時報》於2016年報導，對於馬英九出訪中美洲，友邦稱呼台灣為「China(Taiwan)」，外交部回應友邦認知中國就是中華民國一事上，羅致政指出以前都沒有這個稱呼，難道外交部可以接受？更認為外交部回應形同二度傷害！蔡適應則表示外界對於China的認知就是中華人民共和國，而非中華民國，外交部應請友邦做修正，畢竟涉及國與國的禮儀問題；徐永明指出稱呼台灣為「China-Taiwan」很容易遭外界誤解為中國的一省。

如今，阿布鐸在其推特上還是以「China-Taiwan」稱呼台灣，不知這幾位立委是否還會出來有所表示？還是保持沉默下去？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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