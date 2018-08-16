桃機W2新滑行道今正式啟用　航機將減少等候時間

桃園國際機場配合第3航廈相關建設，串連機場南、北跑道的全新W2滑行道，16日正式啟用。（桃機公司提供）

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中華航空公司從日本福岡飛回桃園的CI111班機，由北往南滑行，成為第1架從W2滑行道通過的航機。（桃機公司提供）
中華航空公司從日本福岡飛回桃園的CI111班機，由北往南滑行，成為第1架從W2滑行道通過的航機。（桃機公司提供）
中華航空公司從日本福岡飛回桃園的CI111班機，由北往南滑行，成為第1架從W2滑行道通過的航機。（桃機公司提供）

桃園國際機場配合第3航廈相關建設，串連機場南、北跑道的全新WC滑行道，16日正式啟用，中華航空公司從日本福岡飛回桃園的CI111班機，由北往南滑行，成為第1架從W2滑行道通過的航機。新的滑行道未來可有效提升桃園機場空側運作效率，並提供未來第三航廈建置靠橋與接駁停機位所需的用地。

桃園機場公司表示，新完工的W2滑行道歷經2年9個月工期後，16日正式啟用，嶄新的W2滑行道位於舊有的航空科學館用地上，總長度達873公尺，道肩寬度60公尺，可提供最大型的F類（如空中巴士A380）航機通行，滑行道鋪面採用SMA（石膠泥瀝青混凝土）柔性鋪面，兩側設有完善的排水設施，可杜絕天雨冒漿情況，道面線燈亦配備節能環保，使用照明度佳的LED燈，以最高的安全標準提供航機通行南北場滑行道。

根據桃園機場的航務資料顯示，中華航空CI111班機，在16日中午12時，降落桃園機場北側23R跑道，脫離跑道後經由W2滑行道滑行，成為第1架從W2滑行道通過的航機，隨後滑行到南機坪，再轉回北側A7停機坪停靠，整趟滑行路程雖然比較長，但是減少了等候時間。

桃機公司表示，桃園機場北側及南側都有部分滑行道封閉整修，有些路段只有1條滑行道可供航機使用。W2滑行道的啟用，可增進航機起降及進出停機坪路線的靈活調度，盡量縮短航機耗費在滑行及等候上時間。

(中時 )

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