中央交通安全教育績優學校評選 台中市5校獲獎

2018年08月16日 15:59 中時 陳世宗

106學年度交通安全教育績優學校評選中，台中市共5校分別獲評特優、優等及甲等肯定，包括內新國小榮獲特優，東峰國中、新光國中獲優等，大里高中、國光國小則獲甲等。教育局表示，除推動交通安全教育以外，將持續強化交安教育能量，守護學子安全。

教育局長彭富源說，交通安全教育評鑑由教育部、交通部委員共同到校，實地訪視學校交通安全教育辦理情形。內新國小今年獲最高榮譽「特優金安獎」，學校結合「PaGamO」線上遊戲學習平台，以寓教於樂的方式帶動學生興趣，也舉辦i-Bike自行車實地考照、設計讓家長安心接送孩子的校內「得來速」等。

榮獲優等的東峰國中著重自行車安全教育，定期舉辦自行車能力檢測及騎慢競賽，由校長羅國俊示範騎乘技巧，自行車考照合格學生贈予交通安全平安御守；同時，也將交通安全守則融入課程及相關宣導活動。新光國中則模擬道路情境，設置自行車考照專區；並結合學生交通服務隊深入社區進行宣導。

獲甲等的大里高中安排學生乘坐大型車駕駛座，親身體驗「視野死角」；針對交通違規學生並進行觀念輔導，也主動協調相關單位改善校園周邊交通環境問題，維護學生通學安全。國光國小自編交通安全戲劇腳本，由學生演出，與全校師生進行互動問答式宣導；教師也以交通安全守則為主軸創作歌曲，在音樂課教導吟唱。

教育局強調，為有效提升台中市校園交通安全、降低學生事故發生率及交通違規數，市府透過實地訪視瞭解學校交通安全教育實施情況，也舉辦觀摩研習，邀請評選績優學校分享經驗，將持續積極推廣。

(中時 )