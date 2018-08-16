場地不給借高市教育局惱羞罵女師「賤人」 雄女回應了

高雄爆出教育局女股長因借不到場地，竟破口大罵女老師「馬的賤人」粗俗話語，引發軒然大波 (圖／翻攝自高雄捷運局)

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中時電子報
／綜合報導

高雄女中因拒絕出借場地給市府教育局，竟遭到承辦的黃姓女股長辱罵「馬的，賤人」，引起軒然大波。教育局表示將組調查小組進行調查，且在今天(16日)派員至雄女與校方協調，但全程不接受媒體訪問，也不願透露細節。

根據《蘋果》報導，高市府教育局對此表示，該名黃姓女股長在通完電話後，隨即情緒性說出「馬的！賤人」話語，只是忘記把電話掛上，教育局說該名女股長強調自己沒有針對王姓女師，只是一時情緒性發言，必要時也會將這名女股長送至考績會懲處。至於被辱罵的年輕女老師則剛接任了訓育組長。

雄女校方也發出五點聲明：

1、感謝各界對學校的關心，學校老師兼任行政工作非常用心，感謝老師的辛苦。

2、關於租借場地部分，本來就有共識，在不影響學校重大活動下，校方都是積極配合教育局租借場地。本案從7月份開始協調，本已由主管會議確定2個時段。本校校慶11/9~11/10。

3、雙方辦理業務都求好心切，訓育組長與黃股長互動只針對業務，表達校慶期間並無權責可以租借，因租借場地需行政會議討論協調，方可定案。過程僅有12分鐘，且對話沒有爭執。

4、此次由於對話窗口有誤導致相關誤會，租借場地窗口是總務主任。

5、本案教育局目前已經開始瞭解。

(中時電子報)

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