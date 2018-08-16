108年度國防預算增 軍事投資成長17.2％

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政院今天通過108年度中央政府總預算案，其中國防部主管歲出編列3460億元，較107年度增加183億元，約增5.6%，較近3年名目GDP平均年增率2.17%為高。其中軍事投資費用951億元，較107年的812億元增加139億元，增幅17.2%。

主計總處資料顯示，主要是增列國內產製軍事武器裝備與科技研發及提升主戰裝備妥善率的作業維持費，其中包含新式高級教訓教54億元，與高效能艦艇量產、新型兩棲船塢運輸艦、快速布雷艇、潛艦國造、新一代飛彈巡防艦、微型飛彈突擊艇及新型救難艦等129億元；歲出編列數3460億元如連同營舍改建等基金編列395億元，合計共3855億元。占107年5月預測107年GDP17.89兆元的2.16%。

主計總處表示，108年度歲出政事別中，國防支出增加136億元，主要是增列國內產製軍事武器裝備91億元及提升主戰裝備妥善率的作業維持費64億元，主計總處特別表示，國防部108年度有減列20億元的人員維持費，主要是減列義務役停徵人事費。

另外，退休撫支出減少23億元，主要是配合年改案通過核實編列，主計長朱澤民說，108年度起，連同軍公教年改節省經費，政府每年還要編列100億元，都會挹注退撫基金，不會挪作他用。

(中時 )

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