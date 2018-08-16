跳傘重傷傘兵泰良丰 上周移除氣切管 能與家屬說話

跳傘重傷傘兵泰良丰，上周移除氣切管，能與家屬說話，他與父母一同感謝長官及大家的關心與支持 。（三總提供）

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陸軍航特部上兵秦良丰於5月中旬執行漢光演習，由於跳傘時因主、副傘張開不完全，自高空墜落重傷，由台中童綜合醫院轉至內湖三軍總醫院治療，三總今天表示，秦良丰已於上月成功脫離呼吸器，目前意識清楚，並於上周移除氣切管，且能與家屬交談及以口腔進食。秦良丰亦透過視訊表示，感謝長官及大家的關心及打氣，「現在左腳正在修補復健很痛，但我會努力復健，希望今年年底能站起來。」

秦良丰醫療復健記者由三總院長蔡建松少將親自主持，蔡建松強調，國防部長嚴德發等長官，在秦良丰治療期間多次到院關心與探視，對秦良丰復原狀況深表欣慰，並要求醫療團隊秉持沒有最好只有更好的理念，持續努力。

秦良丰主治醫師三總神經外科部主任陳元皓表示，秦良丰於加護病房接受治療至今約1個多月，醫療團隊施予呼吸肌肉訓練、橫膈吐氣訓練及高強度的肢體神經職能復健，並輔以高壓氧治療，原顱內血腫已消除，同時腰椎與右踝骨折亦癒合良好，已於上周移除氣切管，能與家屬交談。

陳元皓進一步指出，秦良丰目前右側肢體肌力3分、左側2分，除溫體外，痛覺、觸覺及本體感覺皆有明顯進步。在進食方面，口腔進食情況加佳，現半流質與軟質飲食使用中，且可進食全部餐點。

秦良丰父親也特別透過視訊感謝所有幫助兒子的長官及袍澤，他哽咽的說，兒子順利於8月13日自加護病房轉至一般病房，雖然已經過了父親節，但對他來說，這是他這輩子收到最好的父親節禮物，他知道兒子未來復健的路很漫長，也很不好走，但全家會努力挺過這個難關

(中時 )

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