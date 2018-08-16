陸推18碼居住證 在陸台師：強化台師西進潮

2018年08月16日 16:12 旺報 李侑珊

大陸高教騰飛發展，近來不少台灣教師前往大陸大學任教，但大陸各省市各校提供台師的權利義務不盡相同，難以規範，如今大陸國務院推出台胞18碼居住證，在陸台師認為，未來台師在陸校任職的福利待遇將逐漸一致，且趨於公平，並有可能享有大陸國民待遇，將強化台灣高教人才「西進」浪潮。

北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院（英文簡稱UIC）台師郭奕龍表示，大陸國務院釋出的台胞18碼居住證，各地方將如何落實，尚不明朗，但依照現況來說，大陸國務院透過台胞18碼居住證提供的權利義務，部份使用台胞證也已提供。

大陸國務院提出的18碼居住證，不只包含台胞，其中也囊括港澳民眾，而透過居住證釋出的3項權利，即包含：劳动就业、参加社会保险、依法缴存提取和使用住房公积金；另外還有6項基本公共服務，即為义务教育、基本公共就业服务、基本公共卫生服务、公共文化体育服务、法律援助與其他法律服务。以3項權利而言，郭奕龍說，目前部份大陸台籍教師持台胞證已可申請。

至於規畫18碼居住證，郭奕龍認為，大陸幅員廣大，各地各校提供台師的權利義務不同。大陸國務院將在陸台人身份證明改為18碼居住證，能保障台胞在大陸工作與生活的權利與義務，台灣人未來可望在大陸享有國民待遇，勢必將強化台灣人才「西進」浪潮。但目前兩岸關係不佳，蔡政府將如何回應大陸這項政策，後續值得關注。

天津工業大學台籍台師徐偉軒則說，使用台胞證在大陸使用公共服務系統，一就有所限制，像是購買車票、飛機票，只能像人工售票系統購票，大陸網路票務系統指認證18碼的身分證件，因此提供18碼的居住證，讓台灣人在大陸生活將更加便利。

徐偉軒也提到，大陸官方對台胞釋出的政策，都是經過時間累積，長年累月有很多在陸台胞去反應，就像是即將在9月1日開始使用的台胞18碼居住證，便是過去很多台灣人，透過不同的管道向大陸官方爭取，對於這項政策能落實，他持高度正面態度。

(旺報 )