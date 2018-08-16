陸身價925億首富 涉吸金成階下囚

2018年08月16日 15:58 中時電子報 張達智

曾經身價高達30億美元（約925億元新台幣）、榮登大陸新能源領域首富、江西首富的彭小峰，近日卻因涉嫌非法吸收公眾存款，遭到逮捕淪為階下囚。

據大陸媒體報導，現年43歲的彭小峰，2005年7月創立江西賽維太陽能公司，2007年6月，賽維LDK在紐交所上市，募集資金4.69億美元，創下中國大陸企業在美IPO的募資記錄。

同年10月，賽維LDK達到市值巔峰的102.85億美元，這也使彭個人身家暴漲，年僅32歲的彭小峰以30億美元的身家，位列富比士中國大陸富豪榜第6，新能源富豪榜第一。

不過，隨著企業擴張過快以及太陽能行業的起落，賽維逐漸陷入困境，2014年破產重組。沉寂多時的彭小峰也在2014年選擇再次創業，出任一家叫做SPI公司的董事長，轉型能源互聯網領域，並以綠能寶產品重新受到矚目。

然而，去年4月起，綠能寶陷入了兌付危機，隨後，警方對綠能寶以「涉嫌非法吸收公眾存款」開始進行立案偵查。

去年5月，在綠能寶發佈的《綠能寶逾期情況公示》中顯示：綠能寶目前被拖欠的應收賬款總額超過6億元人民幣，其中大多是電站專案租金。線上平臺承租人逾期未支付的正常租金、正常售後回租的到期及逾期項目，合計金額3.08億元;逾期項目融資總額4.30億元。

(中時電子報)