台生參加地科國際奧賽 獎牌數全球第3

2018年08月16日 16:08 旺報 李侑珊

2018年第12屆國際地球科學奧林匹亞競賽今（16）日傳回捷報，本次競賽共38個國家地區參與，並頒發15面金牌、29面銀牌及53面銅牌，台灣學生在139名參賽學生中，榮獲2金、1銀、1銅及3項特別獎，國際排名為第3名。

2018年第12屆國際地科奧賽在泰國北碧府舉行，國際排名冠軍為為美國，亞軍則為日本，台灣獲得獎牌數則位列第3名。而在台灣同學個人表現上，其中以台北市立建國高級中學學生鍾承成表現最佳，榮獲金牌，個人排名第8名。

另外在特別獎項部分，建國中學任瑨洋所屬小組，獲得地球科學專題（Earth Science Project）第2分組第1名、台中一中劉承瀚所屬小組，獲得地球科學專題（Earth Science Project）第2分組第3名、台中市私立衛道高中蔡承軒所屬小組，獲得國際團隊野外考察（International Team Field Investigation）第1分組第3名。

台灣代表隊由台灣師範大學科學教育中心張俊彥主任等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，在國內選拔過程分為校內初選、全國初選、選拔研習營及輔導研習營4階段，今年全國初賽總計有493名學生參加，經過複賽、選拔營及決賽等過程，選出4名學生代表台灣參賽。

本次代表團分別由國立臺灣師範大學地球科學系米泓生教授，以及國中央大學大氣科學系教授林沛練擔任團長及副團長，領軍參加。米泓生表示，台灣同學雖然所累積的獎牌數量上，表現不錯，但與歐美國家相較，台灣學生在答題上的表現，可以看出邏輯推理能力有待加強，他鼓勵教師能加強訓練學生的自主推理自主能力。

(旺報 )