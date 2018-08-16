疾管署公佈 桃園及新北新增二例登革熱

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疾病管制署公布國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為桃園市大溪區60多歲女性及新北市新莊區60多歲男性。疾管署官員表示，桃園個案潛伏期間活動地以大溪區住家及復興區工作地為主，並無台北市或新北市活動史，研判感染地為桃園市，感染源正調查中，衛生局已展開緊急防治工作。

疾管署副署長羅一鈞表示，桃園市個案8月7日出現發燒症狀就醫，由於症狀持續隔日再次就醫並收治住院，後因發燒原因不明於10日轉院，14日由醫院檢驗登革熱NS1快篩陽性通報，於昨日檢驗確診感染登革病毒第三型，目前仍住院中。

另新北市新莊區個案為瓊林里居民，羅一鈞指出，其潛伏期間活動地以住家及瓊林里周邊為主，個案8月14日陸續出現發燒、頭痛、腹瀉及關節痛等症狀後，主動前往當地活動中心進行登革熱NS1快篩，因結果為陽性，新北市政府衛生局立即進行通報並採檢送驗，並於昨日確診感染登革病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中。

羅一鈞表示，新莊區新增病例仍屬瓊林里同一起群聚較晚發病個案，由於第二波疫情應已近尾聲，如果該區近日密集出現新發病個案，則不排除疫情進入第三波；不過本周新莊區新增個案數明顯減少，研判疫情控制已發揮成效，目前疾管署已將鄰近瓊林里的13個里別列為風險警示區域，提醒民眾應提高警覺，落實孳生源清除與防蚊措施。

根據疾管署統計，今年截至8月15日國內共計16例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市11例均為新莊區、台北市2例，桃園市、嘉義縣及高雄市各1例。羅一鈞指出，近期防疫人員進行病媒蚊調查時發現，部分民眾種植盆栽有使用底盤的習慣，或常於空地、菜園中堆積存放未加蓋密封的澆水容器，一旦因澆水或降雨產生積水，容易造成病媒蚊孳生，呼籲民眾應主動清除戶內外與社區環境中不必要的容器，才能有效控制登革熱疫情。

(中時 )

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